認知作戰，或稱為「認知領域作戰」（Cognitive Domain Warfare），是一種結合多元領域技術的作戰方式，旨在影響個人、團體或國家對某一問題、事件或局勢的思考方式。近期常聞「認知作戰」這四個字，有鑑於此，筆者花了點時間研究此四字，究竟與之前所謂的大內外宣、影響力作戰、精神教育、信息戰、洗腦這些名詞，到底有何種區分。

首先，依《認知作戰的理論與應對之道》一文中，學者 Allcott 與Gentzkow 分析認知作戰的假新聞內容，可分為六個等級：一、非故意的錯誤報導；二、非源自新聞報導的謠言；三、民眾特別相信某事為真的陰謀論；四、被當成事實的諷刺文；五、政治人物製造的錯誤陳述；六、報導有誤導傾向，但事實未必全部為假（劉兆隆，2023）。

其次，《中國認知領域作戰模型初探》亦提到，混合戰包含外交作戰、軍事作戰、經濟作戰、貿易作戰、金融作戰與資訊作戰，因此資訊作戰乃混合戰之一環；而在資訊作戰當中，又包含網路間諜活動、竊取技術、攻擊基礎設施、數位極權輸出及認知領域攻擊等等。因此，認知領域作戰為資訊作戰的一種型態（沈柏洋，2021）。

因此，認知作戰旨在影響目標群體的認知行為，其管道主要通過以下幾種方式：（一）社交媒體與網絡平台，如Facebook、YouTube、TikTok等；（二）通過傳統媒體，通過報紙、電視、廣播等渠道發布信息；（三）政府、民間組織或個人的官方與非官方頻道；（四）心理戰與輿論戰，影響民眾的情感認知，從而改變態度行為；（五）網絡攻擊與假訊息，如駭客入侵和網絡釣魚，以及散布假訊息和謠言；（六）對特定群體，進行思想和意識形態的灌輸等方式進行教育培訓。

將上述整合起來後，筆者發現其中一點，所謂的「認知領域作戰」，不正與兵學盛典《孫子兵法》中的幾篇相似嗎？例如，「始計篇」：「兵者，詭道也。」；「謀攻篇」：「知彼知己，百戰不殆。」；「兵勢篇」：「凡戰者，以正合，以奇勝。」；「虛實篇」：「夫兵形象水，水之形，避高而趨下，兵之形，避實而擊虛。…故兵無常勢，水無常形。」；「軍爭篇」：「軍爭之難者，以迂為直，以患為利。故迂其途，而誘之以利，後人發，先人至，此知迂直之計者也。」；「九變篇」：「是故智者之慮，必雜於利害，雜於利而務可信也，雜於害而患可解也。」；以及「用間篇」：「故用間有五…五間俱起，莫知其道，是謂神紀，人君之寶也。」

從上述各篇的重點可發現，北京對台北的「認知領域作戰」，或多或少參考《孫子兵法》，接著從中活運再以不同的名詞變化，使你我落入對方的陷阱之內，拘泥執著於此處，讓我們受到牽制而被動，喪失時間與主導權，淪為被動的棋子，而非主動的棋手。總之，《孫子兵法》提醒我們在面對認知作戰時，不僅要注重實際的軍事準備，更要加強心理防禦和認知靈活性，這樣才能在信息戰的浪潮中立於不敗之地。

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※