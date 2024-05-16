國防部編列4400萬預算，信誓旦旦要爭黃埔「正統」、搶「話語權」，但上一次國軍正式修編陸軍官校校史，已是半世紀以前的事，不重視歷史，甚至意圖切割歷史的結果是，日前《青年日報》社評高分貝抨擊對岸統戰，提到黃埔校史卻竟抄自大陸文章，還非正確內容，這樣慶祝黃埔百年，未免有愧先人。

《青年日報》於5月7日發表社評〈黃埔精神鳳山傳承 守護民主自由價值〉，大有為黃埔百年定調之意，文中提到「抗戰期間，據統計國軍陣亡132萬人，陣亡的黃埔人占全部犧牲國軍約14.4％。也就是說，每陣亡100名國軍官兵，至少14位是黃埔人。」

抗戰國軍陣亡官兵約為132萬員名，可見於時任參謀總長何應欽將軍所著《八年抗戰之經過》一書附表，132萬的14.4％，約為19萬名，如質詢國防部這個數字哪來的，必無所得，因為這一說法，實為大陸《廣州日報》2015年6月16日報導〈黃埔系抗擊日寇：犧牲率95％僅萬人倖存〉中的錯誤內容，文中稱「據日本投降後的統計顯示，黃埔畢業生在戰後倖存者僅1萬1000多人，相比抗戰期間入校受訓的20萬學生，黃埔系在抗戰中的犧牲率高達95％」，由於文章出自大陸官方媒體，言之鑿鑿，極高的陣亡比例又觸動了民眾追緬先烈的心弦，大量文章、影音不斷引用，並把許多黃埔先烈真實的陣亡故事也附加進去，於是此說俯拾可見，遍及兩岸，終於也榮登《青年日報》。

但，數字對嗎？

試問，所謂日本投降後的統計一說，日軍既為階下之囚，只有戰勝國去調查戰敗國日本的軍事機密，國軍怎麼還允許日方來統計我軍校與人事？而抗戰勝利半年之前，官方統計全國陸軍部隊計379萬餘員名，當中軍官（佐）為25萬8000餘員名，軍官佐陣亡19萬，部隊早無戰力而覆滅，我國又如何能夠戰勝強敵？

當然，黃埔校史中，本就有更為直接的紀錄，述明陣亡人數。民國23年黃埔10週年校慶時，畢業同學統計為2萬6000餘名，蔣中正校長在軍校追悼大會訓詞上指出，當時犧牲的黃埔同學有3000人；再經10年後的民國33年6月，蔣中正校長發表黃埔20週年告歷屆同學書，指出當時已有畢業與在校同學21萬人，其中犧牲成仁1萬3000人。

上述兩數相減，可以涵蓋抗戰8年主要犧牲的黃埔同學，約在1萬名上下，當時抗戰已到後期，雖還有長衡、湘西、桂柳等大型戰役，但官佐陣亡數字均有戰史可考，未有大幅巨增情況，而參謀總長何應欽將軍於黃埔軍校21期同學錄上，提出了更精確的數據，即「軍校自第1期至第18期，以及附屬各班隊，先後畢業同學達25萬4609人，先後陣亡1萬0462人」，兩種出處所以存有差異，可能是因為軍校附屬班隊眾多、學生比敘等問題造成統計出入，但綜上而言，抗戰期間，黃埔同學陣亡人數應在7000至1萬名間，全軍幹部骨幹犧牲若此，已十分慘重，更有大量敵我雙方的戰史材料，佐證可歌可泣之處。

《青年日報》抄錯與誤解的還不只這一處，該報稱，黃埔軍校坐落的東征陣亡將士墓，其中包括17位出身黃埔的將校之墓，東征陣亡將士墓本身便是東征後，軍校為陣亡師生所建，墓園中當然都出身於黃埔，文中所說的17位少將，係民國25年兩廣事變後，附葬於此，這些段落，一看可知抄自維基百科，主筆者可能不知道的是，台北國民革命忠烈祠當中奉祀的章琰、曹淵、蔣先雲等多位黃埔早期陣亡師生，既是國民黨員，也是共產黨員，但他們為校為國犧牲是歷史事實，無論是我官方修訂的黃埔校史，或者是忠烈祠當中，榮典絲毫不減，這才是對歷史的尊重與氣度，而當年中山先生訓勉同學要挽救的，是中華民國，更是整個中國，更不能誤讀。

黃埔建校10週年時，軍校曾編纂《中央陸軍軍官學校史稿》共10冊，內容詳實，迄今仍是研究黃埔建校的權威性史料；民國58年，陸軍軍官學校編輯出版《陸軍軍官學校校史》共6巨冊，當中提到因許多史料流散，內容還需補正，儘管編纂水準未如前稿，但也有重要史學價值，一轉眼工作就停擺了五十多年，進度為零，難道半世紀以來，陸軍官校一無建樹，校友也無可記事蹟，自居正統的消極態度更顯得矛盾。

軍隊、軍校不重視自己的歷史與傳統，如何能卓立於世，基業長青？《青年日報》社評抄襲反映出的問題，已是明顯不過。值黃埔百年之際，難道國防部不應設法到東征烈士陵園、北伐烈士墓前獻花禮敬聊表寸心？難道不該虛心面對先烈先賢，書寫校史，紀錄黃埔？若無實在舉動，「犧牲、團結、負責」的黃埔精神，「親愛精誠」的黃埔校訓，也就成了政客軍賈的廉價口號，何能震撼人心？

（作者為黃埔軍校同學後代聯誼會會長）

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