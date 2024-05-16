大陸內需與投資低迷，但製造業加速升級，帶動外銷暢旺，無人機、新能源汽車、新材料以及3D打印、智慧製造等領域的國際競爭力逐漸顯露。此外，大陸在人工智慧、腦機接口、基因編輯、量子計算等新興技術研發有成，已展開產業布局，應該很快就可以看到成果。

扶植高新技術產業

大陸持續大幅增加對科技創新的資金與政策投入，2022年投入達3兆人民幣，其中高技術製造業（包括醫藥製造業、航空、航天器及設備製造業，電子及通信設備製造業，電腦及辦公設備製造業等）達到6507.7億元，多年來研發經費增速始終保持在兩位數。加上充分而有規畫的政策投入，使大陸高技術製造業能夠在多個領域逐漸開花結果。

大陸已建立29家國家級製造業創新中心，推動研發和創新成果產業化，涵蓋動力電池、機器人、積體電路、數位化設計等領域。政策扶持專業化、精細化、有創新力的中小企業，受惠企業達1.2萬家。日益開放的科技創新體制，為製造業創新提供了更多可能。

在迎來新一輪科技革命的今天，大陸在多領域同時投入研發，更以開放姿態擁抱國際科技合作，希望藉此增加突破性技術創新的機率。華為在世界多地建立研發中心，比亞迪引入輝達的技術，國際合作使他們加速成為世界一流科技企業。

大陸近年提出「建設有全球競爭力的開放創新生態」，改革制度打破制約知識、技術、人才流動的壁壘。持續擴大服務業開放，讓科研和技術服務外企進入大陸，允許外籍科學家領銜承擔國家科技計畫項目、科技創新項目，及擔任新型研發機構法定代表人等。大陸還積極舉辦中關村論壇、世界智慧大會、中國國際服務貿易交易會等全球性科技交流平台，加速技術向產業的轉化。

台灣受經濟體量小、外向型經濟等因素限制，很難在高科技產業「多領域大投入」，但台灣長期努力在高科技特定領域領先世界，若能與大陸共享資源、技術和市場，當可為台灣帶來更多選擇，改變優勢產業單一化、數位化轉型緩慢的現狀，發展基於技術與運營模式創新的自有品牌。

兩岸產業合作高技術製造業占比不小，但合作領域單一，台商與當地優勢產業集群、產業鏈聯繫不夠緊密，譬如傳統台商聚集地昆山，多年來台商專注在電子信息、光電顯示、精密機械等領域，與當地產業聯繫不多。近年大陸新興產業發展迅速，台商錯失許多大陸經濟「轉型」紅利。

台企有望更多活路

另一個台企基地東莞的發展，利用粵港澳灣區產業集群資源，向生物科技、智能製造轉型。近期完成招商的莞台高新產業園區進駐的11家台資企業，涵蓋數控裝備、新能源汽車零組件、智慧家居智能製造、產業數位化賦能平台等領域。

兩岸官方直接溝通困難當下，既有的京台科技論壇、兩岸企業家峰會等交流機制，應可發揮更大作用。事實上，在這些機制引導下，兩岸產業合作正在不斷升級。「兩岸新能源汽車產業融合發展示範基地」在江蘇常州成立；河南鄭州舉行的「兩岸機器人及智慧自動化產業對接活動」，兩岸在工業機器人、服務機器人、智慧農業等領域簽署了6個項目。

前總統馬英九兩次赴大陸，先後參訪大疆、比亞迪、三一重工、重慶賽力斯等高科技與智慧製造的代表性企業。大疆在全球民用與事業用無人機市場占有率超過80%，在全球商用無人機企業中排名第一；比亞迪2023年第四季汽車以52.6萬銷量攻上全球榜首，全年全球銷量超過300萬輛。

台灣4月製造業採購經理人指數（PMI）49.4%，雖為去年3月以來最高，但仍未能擺脫已連續14個月的緊縮（低於50%）困境。中經院院長葉俊顯解讀，美國與大陸的訂單回溫，帶動部分產業新增訂單指數、生產指數轉為擴張，但整體展望相對保守。用普通話說，除半導體相關產業前景看好外，其他產業並不樂觀。

大陸製造業加速轉型升級，兩岸交流若能開放，應可為台灣經濟找到更多活路，希望520就職演說能為兩岸交流開放創造機會。