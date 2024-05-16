在美國強力介入及美中共管風險之下，520賴清德演說應是「零意外」，大陸也不會藉機加劇台海緊張情勢，但表面上的寧靜難以掩飾台海依然波濤洶湧。面對險峻的國安形勢，賴清德的國安團隊人事安排卻只見酬庸選舉功臣與親信，以權位分配滿足派系，政黨利益凌駕國家安全之上。

國安團隊 集體迷思

美中關係止跌回穩，但貿易戰、科技戰更趨激烈；川普可能重返白宮的「灰犀牛」來勢洶洶；烏克蘭戰爭讓大陸從中汲取戰略、戰術經驗；大陸全面加速統一準備等諸多因素，世界各國都針對「最危險的情境」採取應變、避險措施，但身處暴風中心的台灣依然不知順勢而為。

賴清德4月公布第一波國安團隊人事，吳釗燮回任國安會祕書長，顧立雄接掌國防部長，林佳龍擔任外交部長、鄭文燦接海基會董事長，邱垂正轉任陸委會主委，國安局長蔡明彥留任。另外，新任副總統蕭美琴在外交領域將扮演重要角色。從此可看出，賴清德不但政策路線「蔡規賴隨」，人事也全盤接收，相關決策過程又可看出美國的指導棋無所不在，老面孔換位置當然激不起火花，「團體迷思」更不可能有積極作為，只想僥倖維持現狀。過去8年，蔡英文的抗中保台、親美抗中使台灣淪為國際社會眼中最危險地區，換湯不換藥的國安團隊、僵硬意識形態與路線，加上台獨色彩更為濃厚的賴清德，台灣處境只有更危險。

賴清德日前公布的第二波人事則令人更加質疑，特別是太陽花學運出身的林飛帆缺乏外交、國防歷練，卻出任國安會副祕書長；前總統府副祕書長黃重諺、扁系大將馬永成擔任國安會諮詢委員同樣令人側目，對未來的決策及台灣安全必然產生衝擊。

根據《國安會組織法》第二條，國家安全會議為總統決定國家安全有關之大政方針之諮詢機關。國安會屬於諮詢機關，業務涵蓋所有國安領域，其影響力取決於研判、分析及政策建議的品質，與各部會的協調，以及最關鍵的總統信任。

吳釗燮回任國安會看似一張維穩好牌，也是蔡英文與美方屬意的安排，但任內斷交8國的空前紀錄使他難以擺脫「斷交部長」標誌，引以為傲的台灣駐立陶宛代表處又出現更名危機。吳釗燮近日加碼演出，對外界封他為「魔法部吵架王、國安會新戰神」沾沾自喜，強調「面對無理的質疑，林北一定吵到底」更引發輿論譁然，自毀形象沒有底線，言談倨傲有失部會首長格調。然而，吳釗燮不是賴系人馬，副總統蕭美琴將成為賴清德的首席外交策士，而林佳龍與顧立雄都有旺盛的政治企圖心，不會聽令於吳釗燮的指揮、節制，嚴格來說，吳釗燮明升暗降。

就職演說 回應善意

曾任國防部長的國安會諮詢委員嚴德發轉任退輔會主委，黃曙光雖然留任，但因潛艦國造案形象折損，馬永成與黃重諺的角色則傾向執行賴清德交辦的政治任務，國安會的軍事專業已被淘空、虛化。而顧立雄成為文人國防部長原本是賴政府人事安排的亮點，但現在似乎聚焦軍中轉型正義，專注「去蔣化」，而非加速國防改革，提升國軍威懾力量。

在兩岸關係方面，被視為是「知中派」、立場溫和的邱垂正與鄭文燦分別接掌陸委會與海基會，綠營刻意解讀為向大陸釋放善意，但若賴清德堅持抗中保台路線及台獨神主牌，他們沒有發揮空間，未來兩岸關係也難以樂觀。

仰賴美國的保護傘已成為台灣安全的唯一支柱，但這絕不是台灣安全的絕對保證。《美國企業研究所》日前發表「從脅迫到投降」報告，警告中國大陸有能力利用戰略脅迫活動，在不發動戰爭的情況下占領台灣，而美國和地區盟友及合作夥伴缺乏保衛台灣的明確戰略。換言之，美國與抗中聯盟的威懾能量已經弱化。

過去4個月是賴清德降低朝野對立，改善兩岸關係的黃金時機，他也曾表示，在尊重各自的立場，也要珍惜彼此的善意之下，由兩岸執政黨負責任的展開良性對話，但這些談話仍是流於政治口水。到目前為止，賴清德尚未針對馬習二會之後大陸釋出的諸多善意政策做出積極回應，期待520的演說能有進一步的呼應，以緩解兩岸的緊張，為新政府的兩岸關係開創新局面。