朝野政黨都正在主張國會應該改革，強化國會功能。但是不同的政黨顯然有不同的打算。今天談一個過去談過而立法院尚未完成的功課，是個民意支持而朝野政黨都該同意而無異議的立法議題；立法院中的各政黨能否就之通力合作，展現自主立法的地位與能力，作為強化立法院功能的先聲，卻是個考驗。

簡單地說，立法院應該迅速修正包括《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》在內的相關條文，使已滿18歲、未滿20歲的成年人能和已滿20歲的公民一樣享有選舉權。

或許有人會問，這個問題不是曾有公民投票的修憲提案沒被通過嗎？沒錯，但是修憲案公投未過，並不表示不能由立法院立法讓18歲的成年人享有投票權。公民投票時，贊成的人數較多，可是未達通過修憲需要的門檻；選民不熱衷修憲的實際原因多種多樣，不能一概而論，未必就是因為不贊成18歲有投票權，也有可能人民並不以為需要大費周章地修憲，直接由立法院用法律加以規定即可。

修憲公投案失敗的法律效果，是中選會於公告結果起2年內，不得就同一事項重行再公告進行修憲公投，並不等於不許立法院自行立法。

或者還會有人問，憲法不是已經規定18歲沒有選舉權嗎？錯了！請仔細閱讀憲法，憲法並未這樣規定。制憲當時《民法》規定20歲為成年，憲法規定了20歲有投票權，意思是成年人必須有選舉權。現在《民法》已將成年年齡降至18歲，而憲法並不禁止、也完全沒有理由禁止已滿18歲的成年人享有選舉權。憲法的規定，不能想當然耳地隨意為反面解釋，以致偏離了正確的解釋方法。

立法院裡會有政黨反對18歲到20歲的成年人有投票權嗎？如果說到修憲就態度積極，改用立法加以實現就興趣缺缺，是真心要為18到20歲的成年人爭取舉權嗎？抑或只不過是想要透過公民投票更動憲法呢？

話說回來了。如果真有哪個政黨認為這樣的立法違憲，立法委員提案修法而遭到否決時，可以聲請憲法法庭解釋憲法，請求憲法法庭確認，在這個題目上，不容就憲法規定採取反面解釋，因為憲法並不禁止18歲的成年人也有選舉權。

也就是說，如果立法院怠於修法，違憲的其實是現行法律規定。法律只允許滿20歲的公民有選舉權，卻不許18歲到20歲的成年人有選舉權，這樣已經違反了憲法第129條規定選舉制度的普通原則，侵犯了成年公民平等參政的憲法權利。

何況，立法院在降低成年年齡至18歲的同時，業已修改《公民投票法》，規定滿18歲的成年人可以參與公民投票，又怎可拒絕修法賦予18歲到20歲成年人選舉權呢？同樣是成年人，只要不以概念法學的方法對憲法為錯誤的反面解釋，還能有什麼實質上正當的理由禁止18到20歲的成年人行使選舉權呢？為德不卒以致違憲的，不正是現行的法律嗎？

國會需要的改革，是立法院不必事事仰賴行政部門的提案，就有主動自主立法的能力；國會需要的改革，是其立法都能具有合乎民主共和國法治原則要求的品質。國會需要的改革，是立法院要成為能用立法反映民意，實現民主的議場，不是為了政黨利益專事政黨鬥爭的戰場。

成年公民都應該享有憲法保障的平等參政權，誰曰不宜？立法院修改相關選舉立法，只是舉手之勞，為什麼不做？立法院的政治領袖要建立人民對於民主國會的信任，為何不從完成這一項不該遇到反對的修法功課入手？

立法委員應該追求極大化人民的權利與福祉，不是政黨自身的利益。能為人民爭取權利的政黨，就能得到人民的支持。立法院不須等待行政機關提案，應該隨時具有自為立法的能動性，主動將當年修改《民法》調降成年年齡時，漏未配套修法賦予18歲公民選舉權的錯誤彌補過來，這正是立法院可以贏得人民支持信賴的正當作為！

（作者為東吳大學法律研究所教授）