外交部長吳釗燮在網路上表示，「面對無理質疑，林北一定吵到底」，此一「林北」用詞被批評極為不當，結果他為了擺脫爭議，竟又解釋說他來自鄉下，「鄉下人對自我的稱呼都是這樣」，沒有不敬之意。這種鬼扯硬拗的話不說還好，愈說愈糟糕，簡直就是把無辜的「鄉下人」全都拖下水！

台灣人說的「林北」，就像外省人尤其是大陸北方人自稱的「老子」一樣，或許是口語習慣、俚俗用語，也未必有惡意，但絕對不是什麼太好聽的話；不管是鄉下人或都市人，絕大多數受過教育的人都不會公開這麼講，只會在私下場合或熟朋友間這樣說。

吳釗燮雖然不是在國會殿堂上這麼說，但網路平台一樣是公開的環境，用的也是堂堂外交部長的真姓實名，這還有什麼好強辯的呢？而且這哪是吳釗燮的口語習慣，試問他近20年有這樣公開自稱過嗎？擺明了就是刻意為之，還裝無辜！

再說，吳釗燮說因他來自鄉下，而鄉下人都是如此自稱；這也非常荒謬，因為現在社會上各行各業有所發展、成就的人，很多也是來自鄉下，吳來自鄉下，不等於現在還在鄉下。他曾在大學擔任教授，現又高居廟堂之上，難道這麼多年的教育與歷練都白受了嗎？

有些黑道大哥喜歡自稱「林北」，藝人豬哥亮在舞台上如此自稱，也頗有娛樂效果，這都不在話下，難道中華民國的外交部長也要效法嗎？還要掰得好像鄉下人有說粗話的特權，但鄉下人可不是都這樣說話的。吳釗燮這種說法根本就是侮辱鄉下人，如此倨傲加硬拗，實在應該反省什麼是謙卑做人的道理。