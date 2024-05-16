爭議不斷的NCC已喪失獨立機關的功能，淪為執政黨的政治打手，近日藍白立委決定聯手修法捍衛新聞自由。此次國民黨立委提案修正的《衛星廣播電視法》，在管理模式上，改為「先輔導後處分」的方式，而且讓NCC無法再以「換照」來要脅及箝制新聞自由。中天新聞台如能因此復台，將是台灣重獲新聞自由的最佳指標。

2020年12月12日，NCC以多次違規及內控機制失靈的理由，關掉中天新聞台。中天不服，打官司已連17勝，包括換照申請訴訟，北高行也發回更審，證明中天新聞台經得起考驗，是NCC為政治目的亂扣帽子。

檢視中天關台流程，完全按照外洩的總統府密件劇本走，坐實NCC已淪為執政黨箝制新聞自由的東廠，主委陳耀祥只是個傀儡劊子手。最明顯的例證就是NCC的雙標裁罰，中天報導「漢子、燕子及禿子合體鳳凰展翅異象」，就以怪力亂神為由重罰40萬元，但三立吹捧賴清德接任行政院的紅光、與民視報導蔡總統出席長老教會的聖光，就不算怪力亂神。

鳳凰展翅新聞中天透過訴訟討回公道，法院雖撤銷裁罰，中天虛耗人力物力，已被剝了多層皮，反觀NCC浪費民脂民膏與民打官司，輸得一塌糊塗也無所謂，主委陳耀祥還厚顏自豪NCC是獨立機關。

如今立法院三黨不過半，最大在野黨國民黨立委羅智強、牛煦庭、王鴻薇等人，16日提案《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，包括新聞自由入法、從嚴註銷換照條件及先司法後行政，就是對蔡政府的當頭棒喝！

按國民黨《衛廣法》修正版本的重點，未來新聞台頻道執照期限為永久，亦即拔掉NCC藉換照關新聞台之權，且明定「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件」。換句話說，《衛廣法》修正案只要三讀通過，中天就可望復台，不必再繼續打漫長的行政訴訟。但修正案必遭民進黨團全力防堵，需要在野團結才能共同捍衛新聞自由。

新聞自由是言論自由的延伸與民主政治基礎，民進黨標榜追求百分之百的言論自由，蔡英文執政後，更宣布每年4月7日為言論自由日，紀念《自由時代周刊》創辦人鄭南榕為爭取言論自由的奉獻犧牲。今年蔡總統行禮如儀出席活動、臉書發文，誓言「堅定不移地守護台灣的民主和自由」，只是蔡總統守護的言論自由，只局限於民進黨可片面擁有，卻漠視中天被關台對新聞自由的戕害。

放眼全世界民主國家，不曾見執政者不滿被監督就關新聞台，即使狂妄如美國前總統川普，再怎麼痛恨CNN等主流媒體，只能耍嘴皮子罵這些媒體及負責人，也不會揚言要關掉CNN；國內關新聞台風波在2005年陳水扁執政時就上演過，當年T台由李濤主持的「2100全民開講」，幾乎天天痛批施政缺失，阿扁即使恨得牙癢癢，仍公開表示「任內絕對不會關掉任何一個媒體。」

中天新聞被關台，是我國新聞史上最不堪的箝制新聞自由紀錄。這次國民黨修法提案，獲得包含民眾黨在內的55位跨黨派委員連署支持，顯示在野黨已有共識捍衛新聞自由。誠如提案委員羅智強所說：「這個法案有高度民主意義，是繼解除報禁後，最大的言論自由革命。」下周一賴清德將就任總統，他如何看待《衛廣法》修正案，是否號令黨鞭柯建銘全面圍堵？也將成為國人檢視其民主風範的標準。

（作者為大學教師）