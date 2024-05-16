準總統賴清德即將就任，能源和電力政策受到高度關注，除了近日全台、尤其是桃園地區到處停電，引發許多人的不滿之外，與民進黨關係密切的相關人士也紛紛公開出面挺核，甚至準經濟部長郭智輝在拜會立法院經濟委員會立委時還表示，「核電部分由多數人同意做決定」，並透露，有接獲準總統賴清德指示，「要立即針對能源政策進行跨部會檢討」，顯示賴政府對核能的態度鬆動。

此外，國發會之前公布的2050年淨零碳排路徑圖的電力配比中，並沒有包括核能，不過，國發會主委龔明鑫16日表示，能源政策調整可以討論，如果多數人民共識產生變化，就會依照法令執行。副主委高仙桂也坦承，在AI產業的發展下，用電量大增，再生能源跟不上，「能源政策要滾動式調整才行。」

曾一再提出台灣不可能不使用核能的民進黨智庫、新境界文教基金會副董事長童子賢日前接受媒體專訪時，更重炮抨擊「台灣這幾年的綠能轉型，跟『大躍進』有幾分像。」直言若沒有核能，台灣1/3的土地都得舖上光電板。這些在蔡英文主政時期不會出現的挺核言論此起彼落，都讓人嗅出「2025非核家園」政策可能轉彎的氣氛。

為鬆綁核電延役的時間限制，國民黨已提出修法，取消《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》中，延役須提前在執照到期前5年至15年提出換照申請的規定。不過，根據《環境基本法》第23條，「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標。」被反核人士認為是「非核家園條款」，堅持台灣還是不可使用核電。

然而，2018年11月25日公投通過俗稱「以核養綠」案，廢止《電業法》95-1條。該條文原本規定「核能發電設備應於中華民國114（即2025）年以前，全部停止運轉。」換言之，儘管非核家園還是目標，但已沒有時限，因此，即使賴政府有意暫緩廢核，延後非核家園的達成時間也並不牴觸《環境基本法》的規定。

新任環境部長彭啟明日前在民進黨直播節目《老闆叫我開直播》受訪時表示，核電廠要全民同意才可能延役。但是，民進黨執意推動核電除役，可並沒有經過全民同意，再說，前述「以核養綠」公投獲得通過，就是全民同意，並非沒有民意基礎。

事實上，蔡政府執政的8年來，在野黨、能源電力專家和產業界人士都一再表示並不是反對能源轉型，也不是堅持「只要核電、其他免談」，而是希望民進黨政府能夠穩健去核，依照電力特質、台灣的需要和能力以及國際趨勢，逐步增加再生能源的發電占比，再依序減少核電使用，這樣才不致於讓台灣陷入電力供應不足的危機，也不會因為綠電比較貴，造成台電虧損不斷擴大、甚至多次調漲電價，增加人民和產業的負擔。這對四面環海、99%能源必須依賴進口的台灣來說，才是理性務實的電力發展規畫。

讓電力在不平衡的危險鋼絲上走了8年的蔡英文政府終於要下台了，台灣能不能擺脫缺電、電價上漲之苦，就看新總統賴清德的智慧和良心了。

（作者為作家）