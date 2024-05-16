繼李顯龍20年的統治之後，日前新加坡新任總理黃循財宣誓就職，為星國展開新紀元。黃循財強調，新加坡不親中也不親美，執意走中間路線。這種為了國家最大的利益，在大國爭鬥的情勢下所採行的中道政策，值得即將上任的賴清德政府參考。

新加坡是城市國家，人口不到600萬，但人均GDP超過9萬美元，又以政治清明與種族融合聞名於世，令人驚艷。新加坡位於歐亞的樞紐地位，英語是聯繫華人、馬來人與印度人的工作語言，更曾是亞洲四小龍之一，在東南亞國家中極為活躍，也是許多國際組織與國際會議的熱門地點，比如首次「馬習會」與時任美國總統川普與北韓領導人金正恩的會談等，可見新加坡相對開放與中立的立場受國際肯定。

由於新加坡大國環伺，自李光耀執政以來，領導人都是現實主義者，必須與強權妥協，但仍主張自由開放和建構學習，尤其經濟的依存度越高，就更可以降低衝突的可能性，乃新加坡作為一個小國的宿命。

新加坡曾是英國殖民地，與英國保持著良好的關係，新加坡還與美國保持著牢固的防務關係，同時與中國也保持著良好的關係。新加坡最大的貿易夥伴是中國，美國則是最大的外國投資國，新加坡與美國有自由貿易協定，2023年新加坡也與中國舉行了自貿協定升級談判，並將雙方關係提升為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」。

新加坡與美國有著長期的軍事關係，美國向新加坡出售武器。2019年，李顯龍總理和美國川普總統續簽了一項重要的防務協定，允許美軍使用新加坡的空軍和海軍基地，直至2035年。但李顯龍強調，新加坡不是美國的盟友，新加坡不會捲入美國的戰爭，也不會在新加坡發生任何事情時要求美國出手相救，這就是新加坡重要的政策指標。黃循財也稱，新加坡並不是美國的同盟國，也並未計畫加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），顯見星國立場的一貫性。

新加坡與大陸同樣也建立了軍事交流。自1997年開始，兩國國防部長就開始互訪，2008年，雙方還簽署《防務交流和安全合作協議》，並舉行了兩國陸軍的聯合演習。新加坡也與台灣有軍事關係，這就是所謂的「星光計畫」。中方曾在2001年向新加坡建議，將其軍訓設施從台灣遷往海南省，但因美國的反對而作罷。

但近年來由於美中兩大國的博弈日熾，新加坡也陷入選邊的困境，但是前總理李顯龍就堅持中間路線，拒絕選邊站隊，並得以左右逢源，積極維護了國家利益。此次黃循財總理還特別強調，新加坡不親中也不親美，執意走中間路線，但是反對台獨，絕對不希望因為台海生波而被拖下水，反映出中道的新加坡國家利益。

對於美中的競鬥，黃循財認為，中美雙方的猜忌仍深，也非短期內可以消除，大國都必須適可而止，新加坡也必須謹慎因應，但也反對美國的「小院高牆」政策。

相較我國從蔡英文執政以來所採取的「聯美抗中」策略，新加坡在美中之間這種從容中道、游刃有餘的政策才是對國家最有利的策略，值得即將在520交出兩岸關係考卷的賴清德深思。

（作者為亞太綜合研究院院長）