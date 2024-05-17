「歷史是一面鏡子，我們必須告訴子孫，紀念抗戰是要汲取教訓，自立自強，振興中華。」又是一年春草綠，馬英九率領台灣青年再訪大陸，在盧溝橋事變發生地感慨萬千。從廣東到陝西，再到北京，馬英九鼓勵台灣青年更深刻瞭解中華文化脈絡，理解歷史變遷承載的意義。

兩岸和平發展論壇召集人、台灣勞動黨主席吳榮元，一直是兩岸關係和平發展的重要參與者和見證者。談及馬英九此行，吳榮元評價道，「以歷史、文化為主題開展交流參訪，有助於開拓台灣青年一代的視野，增強對中華民族歷史文化的認同。」

如今，這位75歲的白髮老人，依然積極奔走在兩岸各類反「獨」促統的活動中。他向南都、N視頻記者強調，兩岸同胞尤其是台灣青年人，應努力追求中華民族綿長福祉，共同往實現和平統一、家國團圓的歷史方向前進。

●「向實現和平統一的歷史方向前進」

4月10日下午，習近平總書記在京會見馬英九一行並發表重要講話強調，「要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局」，明確提出「堅定守護中華民族共同家園」「堅定共創中華民族綿長福祉」「堅定鑄牢中華民族共同體意識」「堅定實現中華民族偉大復興」，為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。

吳榮元向南都記者表示，兩岸同胞同屬中華民族，「四個堅定」充滿深情與誠意，展現了造福台灣同胞的真誠善意，也堅定指出兩岸同胞尤其是當代台灣青年人，應努力追求中華民族綿長福祉，共同往實現和平統一、家國團圓的歷史方向前進。

吳榮元不斷向南都記者提到兩岸關係發展的一項重要內容，即「反對『台獨』和外力介入」。他分析認為，「『堅定守護中華民族共同家園』，強調了守護中華民族共同家園是每個中國人的責任；『堅定共創中華民族綿長福祉』，強調了只有在兩岸共同努力下，中華民族才能實現長期繁榮和幸福；『堅定鑄牢中華民族共同體意識』，強調了民族凝聚力和認同感的重要性；『堅定實現中華民族偉大復興』，則強調了國家未來發展的遠大目標和使命。」

「大陸方面歡迎台灣各界交流、對話，化解心結，傳遞出鼓勵台灣青年人參與兩岸交流的重要心意。」他從馬英九此次大陸行中也看到，以歷史、文化為主題開展交流參訪，有助於開拓台灣青年一代的視野，把自身的發展與兩岸關係發展相結合，進而增強對中華民族歷史文化的認同。

「在兩岸對話溝通機制停擺的僵局下，馬英九主動積極推動兩岸交流，表達了絕大多數台灣百姓希望和平的心聲，值得肯定。」

曾多次來大陸參加兩岸同胞交流活動的吳榮元說，雖然這次馬英九帶的學生不算多，但通過兩岸媒體深入淺出的報道，以及學生們返台後的分享，一定會有越來越多的台灣青年通過這些交流互動，瞭解大陸真實的發展狀況。

●「統一沒有那麼困難，就是回家」

吳榮元一直是兩岸關係和平發展的重要參與者和見證者。

上世紀70年代初，在台灣成功大學讀書期間，他接觸並研讀馬克思主義經典著作。年輕時，他曾遭遇打壓，但他和前輩們沒有被打倒，而是逐漸重新建立起系統性的愛國主義和社會主義理念認知，並用所學的知識繼續鬥爭。如今回憶起來，吳榮元向南都記者感慨道：「也正是前輩們言傳身教的理想信念，使我後來繼續堅持從事愛國統一運動。」

「大陸方面不斷凝聚兩岸同胞共同追求祖國和平統一、民族偉大復興的磅礡力量，是最符合兩岸同胞福祉、民族利益的選擇。身處『獨』勢高漲的台灣，我們必須居安思危，堅持民族立場，積極推動反『獨』促統運動，爭取和平統一。」吳榮元對南都記者說道。

「統一沒有那麼困難，就是回家」，此前吳榮元接受南都記者專訪時曾說，兩岸本就是一家，因為分隔許久，難免產生「近鄉情怯」的心理，所以兩岸各界人士需要搭建好兩岸溝通的橋樑。增加交流是當務之急。

「兩岸要繼續堅持『九二共識』，重啟兩岸關係和平發展新局面。」他解釋道，兩岸「合則兩利」是客觀現實，近年來台灣與大陸早已形成緊密依存的經貿關係，未來持續的經濟發展需要倚靠兩岸和平穩定的大環境來維護。

他還強調，「台灣不僅可以依托大陸廣闊的市場，還能借此走向世界。與此同時，兩岸經濟雙向往來將促進交流，活絡就業環境，為青年群體提供更多發展機會，也會為和平統一創造更有利的條件。兩岸走向和平統一，是大勢所趨，是歷史必然。」

●「兩岸人民有著共同歷史記憶」

中華民族5000多年的漫長歷史，記載著歷代先民遷居台灣、繁衍生息，記載著兩岸同胞共禦外侮、光復台灣。

「從歷史上看，台灣曾因民族弱亂遭外敵入侵、被外敵割據，也都在民族振起時重歸祖國懷抱。」2022年，台灣多個團體、近代史專家學者曾共同舉辦鄭成功收復台灣360週年座談會，吳榮元也參加了此次座談會。

他向南都記者舉例道，鄭成功在1661年至1662年初揮師東征，驅逐荷蘭侵略者，收復淪陷了38年的寶島台灣。360多年來，鄭成功一直作為民族英雄，事跡被兩岸同胞傳頌。

吳榮元向南都記者表示，兩岸關係發展到現在，進入了一個非常特殊的時期，島內出現了「去中國化」的行徑，「導致有年輕人對祖先來自哪裡都不清楚」。

「我們認為，必須把兩岸共同的歷史做一個特別的回顧。」他說，通過紀念鄭成功，明確台灣是中國固有的領土疆域，彰顯兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理依據，這是論證反「獨」促統運動是伸張歷史正義、具有正當性和合法性的必要條件。鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣的歷史，也為今日完成國家統一、維護國家領土主權完整、反對分裂提供了有意義的歷史啟示。

中華民族一路走來，書寫了海峽兩岸不可分割的歷史，鐫刻著兩岸同胞血脈相連的史實。

吳榮元向南都記者談到，鴉片戰爭以來，中華民族歷經劫難，日本強佔中國寶島台灣是其中最為慘痛的一頁。飽受戰禍離亂之苦的中國人深知，「覆巢無完卵，國破家必亡」。

抗戰時期，台灣人民不僅在島內進行各種形式的鬥爭，更是站在民族大義的立場、秉持「欲救台灣，先救祖國」的理念，前仆後繼奔赴祖國大陸參加抗戰，最後將侵略者趕出國土。

吳榮元認為，「如今重提兩岸共同史觀，不僅揭示了兩岸人民共同的歷史記憶，也期許兩岸攜手編寫民族復興的共同歷史。」

（楊苓妍／南都記者）

（本文來源：《南方都市報》、N視頻「心手相連向復興」系列訪談）