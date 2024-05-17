全球AI戰場正如火如荼之際，隨著美國蘋果iPhone在中國的銷售持續下滑，2024年第一季跌出前五銷售品牌，根據市場研究機構TechInsights數據顯示，中國智慧手機出貨量爆增，正式終結兩年多來的下滑指數，中國手機本土品牌能夠再起，核心關鍵就是置入人工智慧（Artificial Intelligence，AI）科技，也讓蘋果決定從平板掀起AI逆戰。

蘋果攜手台積電力拚AI發展，由於AI技術落後一反低調創新，以新一代iPad Pro號稱「蘋果史上最薄產品」亮相，運算核心從上一代內建M2跳級到M4晶片，運算速度比M2晶片提高50%，這套全新網路引擎，無疑強化AI能力帶領蘋果重返戰場。蘋果首戰鎖定華為對決最新平板，華為不甘示弱刻意撞期隔空較勁，華為推出MatePad 11.5平板，就連名字、外型、功能也都極為神似，選在杜拜進行產品發表，不難看出除了鞏固中國市場也將拓展國際版圖，掌握AI PC主導權、集結AI大聯盟、小院高牆破口難禁也將激起蘋果這場AI逆戰。

掌握AI PC主導權

蘋果大張旗鼓以M4作為硬體設備神器，就是為了打造品牌在AI戰場的里程碑，接著六月將在Apple全球開發者大會（Worldwide Developers Conference，WWDC）持續主打AI相關的嶄新應用，面對競爭對手包括華為（Huawei）、聯發科（MediaTek）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、超微（AMD）等業者，早已進軍AI市場，蘋果將在下半年的發表會上一次梭哈硬體裝置，已經看出掌握AI PC主導權的雄心壯志。

華為推出MatePad 11.5英吋S平板電腦，首次對外公布一款自研開發繪畫APP「天生會畫」引發矚目，根據2024年第一季度市場研究機構Canalys數據顯示，華為平板電腦出貨量成長七成，已佔全球市場比例逼近一成，華為自然願意除了本地還巡迴加場大秀產品，恐讓蘋果這場AI逆戰疲於奔命。

集結AI大聯盟

蘋果iPhone手機傳出將會置入ChatGPT 技術應用在作業系統 iOS 18，這項全新合作顯然成為AI戰場的起手式，雙邊協議也使蘋果在六月WWDC，可能大膽炫技展現自家手機品牌結合全新人工智慧技術，來為腳步落後的AI市場力挽狂瀾，蘋果尚未透露其他iOS 18採用聊天機器人商業資訊，卻已搶先曝光可能會與AI巨擘 OpenAI締結策略聯盟。

華為Mate 70手機傳出將以鴻蒙原生操作系統取代安卓（Android）對打蘋果iPhone16，中國媒體還以「超級芯東西」性能強勢回歸大肆報導，自從2019年美國利用國家安全為由實施制裁，華為睽違三年以來，再度登上中國智慧手機市場冠軍寶座，未來一旦加速高階Mate 70手機晶片生產速度，恐讓蘋果AI布局再起波瀾。

小院高牆破口難禁

美國制裁華為目的在於拖慢自主研發步伐，迫使美中科技戰下的管制清單日新月異，今年四月由於華為先後推出新款支持AI的筆記本與智慧手機，引來美國商務部的嚴厲制裁，華為早被認定與中共關聯密不可分，同時為了報復蘋果手機在中國屢屢遭到打壓，美中兩國也在小院（關鍵技術）以及高牆（出口管制）的政策抵制上交互交火，也讓蘋果對決華為正式進入AI戰場。

蘋果依靠政府鎖定中國祭出晶片封鎖，自己卻無推進AI發展進程，反讓美中科技戰長期導致雙邊市場兩敗俱傷，緊接五月拜登政府宣布課以重稅鎖定中國電動車等，原因在於中國善於利用國內市場培養有競爭力的產業鏈，緊接尋求適合的海外市場積極拓展，最終再與國際同行合作競爭進行投資併購，蘋果AI布局如何突破中國科技發展的勝利公式，也意味著恐將荊棘滿布。

蘋果AI逆戰對決華為不過只是美中科技戰的縮影，雙邊都想搶下核心關鍵的灘頭堡，蘋果力挽狂瀾企圖掌握AI PC主導權、集結AI大聯盟、配合政府小院高牆政策，華為早已先發制人從容迎戰，甚至公然叫陣蘋果也無所畏懼。

蘋果大張旗鼓以M4作為硬體設備神器推出新一代iPad Pro，華為隨即秀出MatePad 11.5英吋S平板電腦應戰，搶奪AI PC主導權；蘋果iPhone手機傳出置入ChatGPT 技術應用在 iPhone作業系統 iOS 18，華為Mate 70手機據悉將以鴻蒙原生操作系統取代安卓（Android）對打蘋果iPhone16，無懼美國AI聯盟；蘋果靠著美國制裁華為拖慢自主研發步伐，卻讓自家AI發展進程侷限一隅。如今，中國已經跳出美國封鎖技術的科技小院，對外發展也已突圍美國設下的封鎖高牆。

蘋果對決華為已成美中科技戰縮影，某種程度上代表由誰掌握獨立自主與科技創新的關鍵實力，如果美國單靠制裁就想拖慢中國AI發展，結局恐怕適得其反。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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