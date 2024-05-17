新政府520即將就任，日前離岸風電產業協會（TOWIA）拜會準經濟部長郭智輝，各開發商向他提出區塊開發3-1期展延併網期程，以及檢討降低國產化比例等建言，這些都是當前3-1期專案所遭遇的挑戰，政府和產業需要一起面對。與此同時，3-2期的招標選商也正在進行，但我們恐怕也可預見，未來當3-2期得標業者再度拜訪郭部長甚至更高層決策者時，前述的建言可能會原封不動的再被提出。

令人困惑的是，如果已知問題在哪裡，為何仍任由它繼續發生？一直以來，台灣要發展離岸風電最常被業者詬病的問題不外乎：過於理想化的國產化規範、專案難具商業可行性等。既然如此，不禁令人好奇，開發商們為何仍願意參與3-2期投標，甚至還肯大方承諾國產化分數？這一切皆和制度設計有關。

無論是3-1和3-2競標，各開發商都會以0元投標，並將綠電銷售給企業用戶。社會各界先前呼籲選商應該要納入財務和技術能力標準，豈料最後這兩項僅作為門檻，沒有任何開發商會在財務和技術審查中被剔除。唯一具有選商鑑別度的，只剩下各風場專案的產業關聯計畫，也就是俗稱的國產化。在台灣，想要得標的開發商不一定要會蓋風場，但一定要懂得承諾國產化。

各開發商為了獲得容量分配，無不盡可能向政府承諾國產項目以搶得高分，例如水下基礎、風力機、海纜、船舶等，爾後真正遭遇執行困難時，再回頭向政府請求協助。無怪乎外界戲稱，區塊開發選商就像是吹牛大賽。

距3-1期選商完成迄今已超過一年，政府就算一路替業者大開綠燈，放寬行政契約、推出綠電信保、通案開放展延、改善融資環境等，持平而論，目前3-1期專案並無太多實質進展。本土採購合約履行狀況不佳，企業購售電合約（CPPA）也簽不下來，種種問題，除了大環境面對逆風之外，也跟選商規則有關。

檢視3-1和3-2的競標過程，凸顯出當前離岸風電選商制度所造成的兩大困境：首先，企業無穩定、可負擔的綠電來源。以國產化作為唯一鑑別標準，等同於將快速發展國產實力的浪漫信仰，置於實質達成淨零碳排之上。而鼓勵不計一切承諾國產化的遊戲規則，導致得標業者必須增加資本支出來履行自己的國產化義務（或承擔罰金），如此又惡化了離岸風場專案的成本結構。風場成本高昂，自然衝擊商業可行性，連帶影響投、融資，以及後續的併網時間。

而企業不知道要等到哪一天才能買到綠電，也就難以落實去碳化路徑。或者，乾脆企業也先承諾綠電採購比例，等真的買不到再說。從離岸風場開發，到企業採購去碳化電力，儼然成為作文比賽。對照政府大張旗鼓宣示台灣要在2050年達成淨零轉型，並設定2030等階段性目標，顯得格外諷刺。

其次，在地供應鏈無可靠且有價值的訂單。設定適當的遊戲規則來促進國內產業發展，這個概念並沒有錯。不過，政府其實沒有能力在選商過程進行實質審查。例如，在地供應鏈的實際產能為何？就算有產能，會不會超賣？開發商是否真的具備履行承諾的意願和能力？現況是，開發商只要附上簡要的採購協議書即可，以至會畫大餅的開發商不會輸，不會畫的才岌岌可危。政府或許會說，承諾做不到就開罰，但就算真的開罰，本土供應鏈仍無法受惠，受害最深的還是台灣的產業。

選商規則已定，但政府仍有機會撥亂反正，那就是務實審視各專案計畫的產業關聯計畫，從頭掌握各風場開發成本和可行性，而非放任離岸風電競標亂象。蔡英文總統上個月曾在公開場合中感性地說，「我們用八年的時間，讓政策白皮書上『能源轉型』四個字，變成眼前實際的場景。」不過，當篤志力行的精神逐漸被「到時候再說」的取巧投機氣氛所取代，眼前我們所見證的能源轉型階段性成果，未來恐怕也將成為絕響。

第二階段潛力場址雖有成就，但第三階段區塊開發已經走歪，未來成敗須由新政府一肩承擔。我們由衷希望賴清德總統能看到蔡英文總統看不到的這場吹牛比賽。如果3-2期選商過程沒有出現任何改變，下一場離岸風電開發商與政府官員們的會議，議程只需要剪下貼上，不外乎仍是：要協助業者減輕國產化義務、通案要進行展延、政府要協調公股行庫融資、政府要降低規費費用、政府要呼籲企業出高價購買綠電等等。至於幾年後是否風場能夠真得完成，企業何時能買到充足的綠電，真的有人在乎嗎？