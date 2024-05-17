近年美國在抗中政治工作上，不斷針對《聯合國大會第2758號決議文》挑起認知戰，用以作為假意挺台的法理論述基礎。觀其論述核心，不外乎是持續強調中國「誤用」聯大2758號決議—否認北京有權代表台灣在聯合國的政治地位；強調決議只有決定中國在聯合國代表權的歸屬；全文未提及台灣；決議沒有提及台灣是中華人民共和國的一部分；堅稱決議案並未對聯合國對台灣主權做成官方立場。

只能說美國振振有詞的說法，看似是美國人有意遲到53年的正義，其實只是美國的文過飾非。

回顧當年中共取代我方在聯合國席位的過程，美國曾為對抗「兩阿提案」A/L.630提出相對的兩對案，一是以傳統「重要問題」討論任何會導致剝奪中華民國在聯合國代表的代表權提案案A/L.632 （需2/3多數通過），二是雙重代表權提案A/L.633 （即兩個中國方案）。

起先在美國的運作之下，聯大通過讓A/L.632案「插隊」較A/L.630為早表決，讓此是有機會朝美方想要的方向走。不料A/L.632表決結果，竟僅55票支持、59票反對而遭否決，注定接續的「兩阿提案」A/L.630必然失敗，因為A/L.632、A/L.633本身就是為了阻止A/L.630所提。而也因為美國在A/L.632表決失利後發起的臨時動議，再度被聯大多數否決，導致雙重代表權提案A/L.633的表決無疾而終。

從聯大表決的過程與結果的各方角力中，消極層面除了反映當時國際多數國家對於台灣地位如何，是中國人內部自己的問題的立場，根本毫無必要就台灣問題進行具體討論；積極層面則是反映了對中共取代我方於聯合國會員與常務理事國的支持。同時，也可藉此窺知美國現今對台灣地位的說法與實際做法始終不一，完全隨著當下國家利益搖擺。

一如，起初20餘年美國長期支持中華民國事實占有台灣、同時代表大陸地區行使整個中國在聯合國的一切權利。再如，1970年代初眼見擋不住中共入聯大勢，開始運作以兩個中國為概念的雙重代表權案，當時美國駐聯常任代表後為總統的老布希甚至舉蘇聯一國三席之例，為雙重代表權尋求支持，亦即認為兩岸皆為中國。又如，爾後數年基於聯中抗俄的政治需求，主動尋求與中共建交，更在往後20餘年間不斷出台對台明顯壓制的「一中政策」，只為確保並擴大美國利益而選擇犧牲台灣，將台灣當成是與中共交流的籌碼運用。

如今又隨著中國的強大，美國開始操弄中國誤用聯大2758號決議的輿論，不能明說卻隱晦暗示了中華民國沒有台灣主權的政治說帖。如果美國如今的說法才是美國真正的立場，正好說明了美國從1950年利用中華民國壓制中共入聯的舉動完全沒有政治正當性；也代表美國長期放任台灣被中華民國竊據而默不作聲；更無法說明雙重代表權的兩個中國案中，為何中華民國還能持續統治台灣的法律合法性。亦即中華民國一下子可以代表大陸與台灣，一下子又可以只代表台灣；現在又強調大陸不可以代表台灣，間接暗示台灣不屬於中華民國，然而又讓中華民國事實上統治台灣至今。

美國的說法，歷來是配合當下的政治需要，而不是基於長久一貫的國家立場。更常常是為了符合美國當下的政治利益，而選擇性地對某議題做出擱置或不表態。往後一旦事態不利於己，再回頭來堅稱美國不曾為對某議題有立場，全然否認自己基於當時政治利益而對於當初議題的擱置或不表態的道德犧牲，還藉此聲張對方的主張毫無理由。

最簡單直接的反問是，如果美國當真認為中國誤用聯大2758號決議，大可在53年前中華民國被聯合國拋棄之際，用官方立場以正義之姿，表達任何對於台灣真實地位的補充解釋，甚至否認蔣政權代表台灣的正當性甚至與之斷交。結果美國的作法反而是玩起雙重代表權案，企圖製造兩個中國，讓無法代表整個中國的中華民國得以繼續統治台灣。

美國要以實質正義的立場討論中國誤用聯大2758號決議之前，在所謂的程序正義上，美國或許應先為不在1971年聯大上，公開說明台灣真實地位的政治動機解釋清楚並向台灣道歉。否則不管美國就聯大2758號決議有再多的解釋，本質上都是一種為當下美國國家利益進行的「詭辯」，註定無法長久慣行，無異於台語所說的：神也美國、鬼也美國。

520後台灣即將蔡下賴上，賴曾自承的務實台獨工作者身分認同對陸方而言有著「台獨原罪」的刻板印象，對其兩岸論述的容忍彈性極大可能趨於僵硬。因此儘管台灣是事主，賴政府國安團隊在面對2758號決議的立場實應採取更為靈活彈性的論述，避免中共誤判意涵，斷不可自陷於美方「誤用」的框架中，甚至進一步做出較美方說法更為曲解性質的論述。屆時美國抽腿自保不認帳，賴政府必將進退兩難，進而恐將台灣帶往戰爭邊緣，對台灣而言是得不償失。

（作者為自由撰稿人）