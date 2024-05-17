司法院憲法法庭甫於4月23進行「死刑是否違憲」辯論後預計3個月內宣判，竟然5月2日又在新北市發生了一件慘絕人寰的三代子孫弒屍命案，兇嫌是一窮凶極惡之徒；因此再度震驚社會，掀起「死刑焉可廢？」的輿論熱議。

民間人權團體日前針對死刑存廢議題公開提出「審議式民主」的思辨，期望社會民眾能本於充分資訊進行討論，而非只是直覺式的意見表達；從而可與司法進行深度對話，以探究死刑法制存廢之利弊得失。

從程序領域的角度以觀，憲法法庭審查之對象，應是「法院的判決」、或者是「立法的法條」。

衡諸各級法院法官乃是遵照憲法第80條所定「須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」，故其依據刑法（含特別法）論處最嚴重犯行被告死刑判決，應無「違憲」之問題可言，憲法法庭似無再予審究之餘地。

按刑事法律針對重大犯罪有法定最高本刑為「死刑」的條文，乃屬「立法機關」之權責範圍；按照我國憲政法制「五權分立」原則，自非「司法機關」（憲法法庭）所得置喙。何況，現行中華民國刑法乃制定於民國24年，而中華民國憲法則於民國36年始公布實施，從而前法怎會有違反後法之可言？至於何種罪名可將其「最高本刑」定為死刑，容有立法者斟酌的空間；亦即立法者得以縮減此種罪名之範圍，而不是完全廢除「死刑」這刑罰類型。

實則憲法法庭進行「違憲」審查之標的，通常是針對具體個別的法律條文為之。而今有關「死刑是否違憲」之議題，其對象既是「死刑」這個刑罰類型項目；而此「法定最高本刑」乃分佈於不同法律中的不同條文，故其涵蓋範圍更為廣泛，攸關社會安全殊屬重大，從而更應特別慎重處理。

當今社會民調顯示有八成民眾對「廢死」持反對意見，贊成者僅約兩成而已。固然憲法法庭的大法官們不須「與民意妥協」，免遭指為「民粹」，可是仍應基於「公平正義之價值觀」而為考量。這也正是每個法庭牆上懸掛「天平之秤」圖案標幟之象徵意義所在！觀乎絕大多數民眾所表達的想法，通常也是出於「情」與「理」的概念思維，執法者自不應忽視。

法院就具體個案所作的死刑確定判決，乃是本諸法定公權力對於罪大惡極罪犯之合理懲罰，展現對被害人的人權保障旨意，發揮司法之公平正義。至於是否可以對未來其他重大犯行產生嚇阻作用，那只是附隨之效應問題，似不宜引為倡議廢死的論據。

總而言之，於實體上衡酌，死刑宜慎不宜廢；而在程序上，人權團體所倡「審議式民主」之探究，殊堪體會。祈盼德高望重的大法官們，允宜謙遜察納雅言，以福國利民執法為志。善哉！

（作者為中華人權協會名譽理事長）