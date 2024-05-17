立法院17日院會下午議程，民進黨立委郭國文（中）搶奪立法院祕書長周萬來的提案書後，一路竄出議場外。（姚志平攝）

國會改革五法在520前闖關三讀，國民黨團委員與民進黨團立委數度發生肢體衝突，孰料民進黨立委郭國文突然向立法院秘書長周萬來動手，搶走周萬來手中東西跑走，此舉令人譁然。對資深立院秘書長動手，對年長者動手並公然搶奪公文書，豈是亂字了得，立委彼此衝突就算了，竟然對議事人員動手，此例一開，後果不敢想像。

經了解，民進黨立委郭國文因為數度想要搶占主席台都失利，乾脆把目標轉往「議事資料」，想說把資料搶走就開不了會，郭國文在台下暴力拉扯立法院秘書長周萬來，搶走他手中整疊資料，然後光速跑走，只剩周萬來一臉狼狽。

首先，立委攻擊秘書長毫無道理，議事人員本於職權，超出黨派，手搶秘書長手中文件不免有強盜搶奪罪之虞，動手推打更有傷害之嫌，此行為應當譴責，更應移送紀律委員會議處。

其次，立院暴力不僅有損立法機構的莊嚴形象，動手對立院秘書長更是失控的做法。

再者，根據立法委員行為法，立法委員應秉持理性問政，共同維護議場項及會議室秩序，不得有下列行為：

一、不遵守主席依規定所作之裁示。

二、辱罵或涉及人身攻擊之言詞。

三、發言超過時間，不聽主席制止。

四、未得主席同意，插言干擾他人發言而不聽制止。

五、破壞公物或暴力之肢體動作。

六、佔據主席台或阻撓議事之進行。

七、脅迫他人為議事之作為或不作為。

八、攜入危險物品。

九、對依法行使職權議事人員做不當之要求或干擾。

十、其他違反委員應共同遵守之規章。

違反前項各款情事之一者，主席得交紀律委員會議處。其中第九項對依法行使職權議事人員做不當之要求或干擾，動手搶奪議事人員文件顯然已經屬於干擾行為，實不足取。

立院要贏得社會的敬重，立委的行為不能太脫序，立委之間為了議案衝突口角尚可理解，但對議事人員動手公然搶奪文件實不足取，若立委們都對議事人員動手，拿他們出氣，試問誰願意擔任議事人員。因此建議立院必須決議對郭國文給予適度的處罰，否則立委行為法將形同具文，讓資深秘書長周萬來受委屈了。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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