大陸國台辦日前宣布，將嚴懲劉寶傑、李正皓、王義川、于北辰、黃世聰等5名台灣名嘴及其家屬，引發各界議論。有人從大陸此舉反而是在捧紅這5人著眼，有人則從言論自由講經說道。不過，我認為，這5人如果真的傳播假訊息，挑動兩岸敵意對立，真正應該懲戒他們的，是我們台灣人。

談起5名嘴這件事，必須先說說黃色新聞的典故。世界新聞史上說的黃色新聞，不是情色之類，而是指將煽情主義運用到政治及社會新聞報導，爭取閱讀率。這股黃色新聞浪潮在19世紀80年代到20世紀初，在美國報紙激烈競爭銷路的時期，大行其道。結果，美國與西班牙之間就在黃色新聞泛濫下，於1898年爆發戰爭。

這場美西戰爭的發生，大多數的歷史學者認為，美國當時的報紙要負最大責任。這段新聞界引為殷鑑的事件是這樣的：1895年西班牙殖民地古巴爆發人民武裝起義，當時美國報刊上出現許多蓄意捏造的虛假新聞，包括不擇手段地大肆渲染西班牙殖民統治的殘暴、西班牙軍官好色，欺侮美國婦女等等，激發美國群眾對西班牙的不滿。接著，有報紙直接鼓動美國對西班牙發動戰爭。

如今，大陸國台辦指台灣這5個名嘴「傳播假訊息，蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立」，宣布給予懲戒，我們社會要關心的，不是大陸有沒有辦法真的懲戒到他們，也不必理會這5人會不會因此而被「捧成網紅」，我們社會應該聚焦在，台灣名嘴「綠色化」，大肆醜化中國大陸，製造仇視大陸的現象，是否會給台灣帶來難以承受的戰爭苦難。

事實上，在這5個名嘴之前，台灣就有許多綠色名嘴，專門用假訊息愚化台灣民眾，幫民進黨獲取政治利益。甚至可以這麼說，民進黨之所以能執政這麼多年，靠的就是「假訊息，愚化台灣民眾」這一套。

兩千多年前，創下「吾日三省吾身」修身養性之道的曾子，有過一段「曾參殺人」的痛苦經歷。他年輕時，家鄉裡有個同名同姓的人殺了人。鄰居就告訴曾子的媽媽說，你兒子曾參殺了人。曾母不信。沒想到又連番有人來告訴她，曾參殺了人。這弄得曾母還真的相信他兒子殺了人。

很顯然，綠營是「曾參殺人」的信奉者。他們長年在台灣就搞這種以假訊息唬弄愚化台灣人的勾當。馬英九被綠營指為美國人、拿美國護照的事例，最為經典。當年，馬英九只不過要參選台北市長，就被綠營名嘴拿不實的訊息，說馬英九是美國人。

而事實上呢？馬英九只不過在美國求學時，申請到了美國政府發給「外國人」持用的綠卡而已。結果到今天，還是有很多頭腦不清楚的人在罵馬英九是「美國九」。反觀從出生開始就持美國護照的美國人蕭美琴，綠營則捧為愛台灣的「台灣女兒」。

而如果這5個名嘴真的有散播假訊息，挑動兩岸敵意對立的情形，說實在的，他們還真沒有資格講言論自由，拿言論自由做保護傘。因為，言論自由保障的是思想及意見表達的自由，不是散播假訊息的自由。

這也就是說，這5個名嘴可以自由表達自己的政治立場，贊成兩岸對立，但他們不能用假訊息去愚弄人民，去製造兩岸敵意。因為，故意把假訊息當成真的來報導或傳播，這屬於虛假的事實陳述，是不受言論自由保障的。

就這件事，我認為應該要求這5個名嘴自我檢視，有沒有因為個人或政黨利益傳假訊息，誤導台灣民眾，搞兩岸對立。畢竟這5人要真的這麼做，是會危及國家安全，讓全民不安的，自然應被制止並受到懲罰。

（作者為資深媒體人）