賴清德即將就任總統，外界最關注他的520就職演說，預料在兩岸關係上，賴清德勢必提到「憲政」問題。但外界好奇的是，賴總統怎麼談「憲政」？是「蔡規賴隨」？還是按他自己的神邏輯？

賴總統就職演說中涉及兩岸的「尺度」，是觀察未來4年兩岸「冷對抗」能否降溫的重要指標。若以賴清德當選後數度談兩岸政策的話來看，關鍵字是，一，重申延續蔡英文「四個堅持」；二，「依中華民國憲政體制」，這可視為賴總統未來兩岸對話的「基石」。

但賴清德說的「中華民國憲政」和外界的認知一樣嗎？2019年初剛卸任閣揆的賴曾批評憲法存有三大問題，一是在中國制定，不是為台灣量身訂做；二是修憲20年來問題不斷；三是具中國思想和台灣命運共同體衝突的問題，影響台灣團結。

去年總統選舉辯論會，賴說，拿民國35年制訂的憲法來看是令人失望的，在台灣運作的是《憲法增修條文》。言下之意，如果憲法不能團結國人就不用尊重，更別提處理兩岸關係。因此若寄望賴談「依中華民國憲政體制」，其實與「憲法一中」風馬牛不相及，更別說比蔡英文的觀點更高明。

蔡英文2015年訪美時，時任AIT理事卜道維曾問，「中華民國憲政體制包括哪些？」蔡回答：「包括憲法本文、增修條文、大法官解釋及台灣實際實施情況」。如果賴520演講在談「憲政」之餘不再釋其他善意，想要民共交流是緣木求魚。

其實，美、中老大哥可能都已摸清520賴清德演講的底細了，如今不過就看劇本怎麼寫，以及賴要表現多少誠意了。