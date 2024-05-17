台灣有「詐騙王國」之惡名，這得歸咎於政府的消極怠惰，無數民眾因此付出慘重代價。在蔡英文總統卸任前，看守內閣通過了打詐4法，強化對詐騙行為的攔阻及懲罰，但徒法不足以自行，全民都期待相關機關能確實發揮執行力，徹底打擊詐騙集團，讓民眾走出詐騙肆虐的夢魘。

輕判輕放 詐騙愈打愈多

過去政府一再宣稱要強力打詐，但詐騙愈打愈多，犯罪手法愈來愈多元，簡直可謂無孔不入。據刑事局的資料，台灣的詐欺犯罪件數與金額從2020年起大幅暴漲，2023年詐騙件數超過35000件，詐騙金額超過79億元，雙雙創下史上新高紀錄。這還只是有報案的紀錄，未報案或未得逞的案件還不計在內，可見詐騙有多泛濫。

打開line、登上臉書、接起電話，經常會收到各種詐騙訊息，其手法之高妙根本防不勝防，據統計，台灣只有6%人口沒接觸過詐騙訊息，詐欺造成的財產損失達台灣GDP1%，而政府的應對遲緩無力，被抓到的詐欺犯輕判輕放，更是令民眾一肚子怒火。

細究起來，台灣之所以成了詐騙王國，關鍵在於法律罰則太輕、個資保障不彰、科技落後於詐騙集團、主管機關互推皮球。內政部曾經發生2300萬筆戶政個資外洩事件，等於是全民個資都漏光光，至於其他公民營機構的個資外洩更是家常便飯。近年來投資詐騙大量攀升，詐騙金額動輒百萬乃至千萬，導致很多民眾被騙到傾家蕩產。詐團使用第三方支付平台、數位貨幣、海外帳戶等工具，也增加了追查的難度，這種使用新興工具的犯罪，在金管會及數發部的毫無作為下愈來愈猖獗，警政署只是被動地接獲報案才抓人，抓到的幾乎都是車手和人頭帳戶，真正的詐騙首腦逍遙法外，而受害民眾大多求償無門，一生打拚的血汗錢付諸流水。

行政院通過「打詐新4法」，包括《詐欺犯罪危害防制條例草案》，以及《洗錢防制法》、《科技偵查及保障法》、《通訊保障及監察法》的修法，從多面向防堵詐騙。例如將幣商納入管制，未來供虛擬資產、第三方支付服務的事業或人員，須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，違者最重處2年以下有期徒刑，或併科500萬以下罰金。此外，要求國外幣商在國內落地，TikTok、臉書、Google等一定規模的境外網路廣告平台業者須設法律代表人，違者可罰2500萬元，最重甚至可封網。

全力除害 不能泛政治化

過去抓到詐欺犯常常隔天就交保釋放，法官也判得極輕，未來在修法之後，對犯罪人數多、被害人多、金額多者將加重處罰。詐欺金額1000萬元以上，最重可處10年徒刑，得併科3000萬以下罰金。3人以上共犯，或使用網路、冒名政府名義、深度偽造詐欺，有複合式詐欺手段者，可加重其刑1/2，犯3次不得假釋。這次修法也強化了科技執法，將多項科技偵查手段入法，包括有條件開放M化車定位詐欺電話機房、GPS定位追蹤車手、使用熱顯像儀測溫救人等。

此外，原先幣商的管理只能透過行政罰，這次《洗錢防制法》修正後改為入刑化，可以處2年以下有期徒刑，國內外的幣商都要納入管理，國外幣商須在國內落地，並且完成登錄才能提供服務，否則將面臨刑責。現在網路上屢見冒用名人詐欺，但刑事局卻只有勸導，從來沒有裁罰，未來也應該加強取締與裁罰，才能遏止亂象。

詐騙是所有民眾共同面臨的威脅，受害者不分藍綠，不該讓此議題政治化。日前一名旅居英國的女子揭露，在台獨居的老父因詐騙失去3000萬元的房產，報警時竟遭冷漠以對，讓她痛訴台灣是詐騙天堂。親綠側翼及網民居然大舉出征，指責是「認知作戰，帶風向罵政府的假文章」，逼得她刪文並關閉臉書。怎麼政府消滅不了詐騙，就要消滅指出問題的受害者嗎？這種以政治叫罵解決所有問題的態度，反而會讓執政者失去了好好做事的動機，結果沒人會是贏家。

詐騙集團如惡毒的蜘蛛網般籠罩全台，民眾都深惡痛絕，所有相關部會必須群策群力，才能為全民清掃出一個安全自在的家園。期待在打詐新法實施後，新政府能展現執行力全力為民除害，徹底鏟除「詐騙王國」的惡名。