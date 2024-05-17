在準總統賴清德日前宴請民進黨籍立委，期許520之後綠委能「轉守為攻」，17日朝野就在立法院為國會改革法案爆發本屆會期最激烈的衝突，歷經三度協商破局後，在藍白聯手下，表決通過當天院會進行到處理完國會改革案結束為止。

17日立院的議事衝突一波波，民進黨不僅打破議事攻防「男對男、女對女」的慣例，甚至還有綠委出手搶奪立院秘書長的提案文件，再秀下限。準總統賴清德到目前為止都沒有釋出對在野陣營妥協的善意，還指示520之後在立院要「轉守為攻」，在可預見的未來，「衝突」恐將是立院的常態。

議場衝突有約定成俗的默契，其中最重要一點就是「男對男，女對女」，避開不必要的爭議。17日綠委鍾佳濱對藍委陳菁徽摟腰襲臀，就算不是故意，但男立委在做衝撞時沒有避開女立委，有欠考量。

而另一位綠委郭國文搶走立院秘書長周萬來文件，也逾越了「立委對抗立委」的潛規則。此例一開沒完沒了，未來立委或國會助理是不是也可以去關總開關、綁架議事人員？那國會還有寧日嗎？

民進黨堅持杯葛的國會改革五法，其中「藐視國會罪」、「聽證調查權」都是國外行之有年的制度；國情報告即問即答對賴清德也不是什麼困難的事，而且這些都是民進黨過去的主張，如今在野陣營協助民進黨實現當年的理念，但新總統 賴清德卻雙標抗拒，這樣能帶來國家的新氣象嗎？而且這也讓藍白聯手對抗綠營有了正當性。

那麼，準總統兼民進黨主席賴清德又在盤算什麼呢？明知立院表決，只要藍白聯手，綠營遲早會輸，激烈杯葛有何意義呢？筆者認為賴可能有以下三點考量。

首先，選後民調多顯示民進黨的支持度上升，而藍、白則是下降，這可解讀為2024大選，台灣人民只是要給民進黨一個「教訓」，而現在教訓已經給完了。賴清德認為把議題鬧大，累積相罵本，對民進黨的支持度有利。

其次，賴清德也想考驗藍、白的蜜月期有多長，因此一直要挑撥兩黨黨團的合作關係。其實黨外時期，統、獨可以為了對抗威權政府而走在一起，今日的藍、白就算DNA不同，但為了制衡執政者合作，也是順理成章。

最後，扁政府8年朝小野大，可是陳水扁還能藏匿「海角七億」，可見行政裁量權的影響力有多寬廣。賴清德在國會再怎麼輸，他還是大權獨攬的總統，更何況他比陳水扁多了英系大法官護身。因此賴並不太在乎未來在國會得不到多數支持。

換句話說，在可預見的未來，賴清德對於立法院是採堅壁清野策略，可以戰死不能投降；再加上他到現在為止，都還沒有拜會在野黨領袖，更可見得「衝撞」是未來賴政府的上位方針。

從政治利益的角度，也不能說賴清德的算計有錯，因此在野的藍、白兩黨也只能與民進黨直球對決，競爭「正當性」這3個字。民眾黨主席柯文哲強調，「賴清德做對也會支持」，就是不想要被貼上「為反對而反對」的標籤，這也應是未來在野陣營在立院的基調，也才能抗衡賴清德指示綠營的「表決可以輸，但論述不能輸」的策略。

（作者為國會助理）