生於大陸，長於台灣的楊蔭寬，非常喜愛祖國大陸的創業氛圍。如今，重返福建的楊蔭寬已嫁到漳州詔安並自主創業，還在當地開了一家詔安青梅茶飲店，「想讓台灣家人看見大陸的幸福生活」。

●「兩岸都是我的家」

楊蔭寬1982年出生於福建漳州，祖籍漳浦縣，12歲從福建前往台灣跟爺爺一起生活。據楊蔭寬介紹，因為她爺爺在1946年去台灣經商，所以她的家人把她送去台灣「依親」。

後來，楊蔭寬畢業於台灣中華大學電子工程專業。爺爺過世後，她決定回大陸開啟下半場人生。

2017年，她和20多位台灣青年一起來到大陸創業，在廈門從事台灣鰻魚產品的銷售工作。「重返福建後，我一下子就喜歡上當地創業氛圍和文化、風情。」在楊蔭寬看來，大陸生了她，台灣培養了她，「兩岸都是我的家」。

「從我取名到我去台灣，奶奶都在影響著我的成長。」談及重返大陸緣由，楊蔭寬透露，她很想念大陸高齡的奶奶。「我曾一直跟奶奶說，以後要幫她出一本書。可惜她幾年前離開了。」

2019年，因「蒲燒鰻」產品銷售業績不佳，公司撤回台灣，所有台灣青年也跟著回台，只有楊蔭寬一人毅然留在大陸。「我的親戚在大陸，且大陸有市場，就算公司撤回台灣，我也可以繼續對接台灣工廠和大陸市場做貿易。」楊蔭寬說。

在廈門期間，楊蔭寬努力拓展大陸市場，積累了不少人脈和資源。

2022年5月20日，楊蔭寬參加「愛在漳州，一起向未來」漳台百名青年集體婚禮活動。（作者提供）

●「愛在漳州，一起向未來」

2020年初，楊蔭寬在漳浦親人的牽線下，嫁到漳州詔安過起了歲月靜好、夫唱婦隨的田園生活。「我覺得遇到對的人，就嫁到詔安來。目前我主內他主外，我丈夫承包幾十畝的大棚蔬菜基地，種植青椒。」楊蔭寬笑道。

來到詔安後，楊蔭寬第一印象是：詔安跟台灣的一些縣城很相似，一脈相承的人文歷史、人居環境，她覺得很親切。

2022年5月20日，「愛在漳州，一起向未來」漳台百名青年集體婚禮在福建省漳州高新區三館廣場舉行，由共青團漳州市委、漳州市委文明辦、漳州市台港澳辦等單位共同主辦。

百名兩岸新人共同許下愛的誓言，楊蔭寬正是其中的一位。「我們將會珍惜彼此，『愛在漳州，一起向未來』。」她坦言，「5•20」當天的婚禮，自己一輩子都不會忘記。

●「獲得『五四獎章』，我倍感榮幸」

「台灣的奶茶店比較有名氣，所以到詔安後就結合詔安特色產業，如非常有名氣的八仙茶和青梅產業，用台灣的技術和文化，把兩者結合成『青梅竹馬』茶飲，備受民眾歡迎。」楊蔭寬說。

近年來，楊蔭寬十分關注大陸出台的系列惠台政策，對於漳州正在全面實施的「萬才聚漳」行動計劃很感興趣。「兩岸的文化習俗、風土人情都是一樣，尤其是大陸同胞對台胞非常熱情和支持。」楊蔭寬披露，未來想借助自己對兩岸熟悉的優勢，嘗試做文化創意產業或教育行業。

2023年4月26日，楊蔭寬在福建省漳州市獲頒「漳州青年五四獎章」，成為當年漳州該獎章獲得者中的唯一一名台青。（作者提供）

「很多台灣青年對大陸充滿好奇，但因兩岸青年交流不夠，還存在一些觀點分歧。希望他們撇開固有觀念，有機會多來大陸交流。」楊蔭寬表示，將做一些有益於兩岸青年交流融合的事情，幫助有意願「登陸」的台灣青年瞭解大陸，實現他們更大的人生價值。

「我非常喜歡大陸同胞的工作拼勁。」楊蔭寬稱，大陸市場大，做事氛圍濃，待人熱情，「我感覺我在大陸的未來有無限可能。」如今，楊蔭寬是一位在漳州市詔安縣發展的優秀台灣青年。2023年，愛情事業雙豐收的她還榮獲「漳州青年五四獎章」，她曾接受記者採訪時稱，「獲得『漳州青年五四獎章』的榮譽，我倍感榮幸。」

「身為在漳台青，促進兩岸交流責任在肩。」楊蔭寬表示，未來將持續做一些有益於兩岸青年交流融合的事情，幫助有意願登陸的台灣青年瞭解大陸，實現更大的人生價值。

楊蔭寬認為，大陸電商等行業正是台青發揮才能的大平台，在大陸發展的台青應該把真實準確的信息帶回島內，讓島內台青認識真正的大陸。她同時建議，台青除了到大陸的一線城市發展，落戶三、四線城市也有廣闊的空間，比如她所在的詔安縣就是不錯的選擇。（張金川）

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