前總統陳水扁特赦案，總統府傳出因「內閣已總辭，無法完成特赦」。草率了！難道一個禮拜前，當總統府放出赦扁風聲並選擇內閣總辭時宣布，沒有考慮總辭後能不能完成特赦的行政程序？荒唐的是看守內閣，還是看守總統？

如果連「內閣已總辭，無法完成特赦」這個因素都沒考慮到，蔡總統怎麼敢草率地提出特赦案？怎麼敢提「免刑不免罪」？又怎麼敢提「蔡賴有共識」？現在輿論質疑的不是該不該赦扁，而是兩位總統怎麼會對同黨的前總統，出台這麼草率的決策？新舊政權交接的「看守」期間，提出爭議性的議題已屬不智，既聲明「蔡賴有共識」，卻又收回「共識」，同為執政黨的兩任總統誠信掃地，一點也不聰明。

前總統陳水扁的反應很直接，「內閣已總辭，無法完成特赦」這種說法漏洞百出，太可笑了。因為內閣雖已總辭，但總統尚未批准，時間還多的是，而且總統處理國政也不受週休二日影響。對啊，外界也好奇，內閣已總辭的意思，難道台灣已經陷入無政府狀態嗎？

「赦扁案」繫於蔡總統一念之間，要做不做，就是蔡總統一句話。有媒體說，還有美國對阿扁涉國際洗錢罪態度的因素；還有媒體說，黨內新潮流系「抗旨」的立場；甚至還有媒體質疑「蔡賴有共識」，是真有共識，還是假傳賴的聖旨？……總之，現在呈現的荒謬結果就是：天下本無事，何必惹阿扁。

阿扁自是空歡喜一場，原本死了念頭心如止水，卻被蔡總統撩撥，動了凡心，捧得高高再重重落下，還不能哀出聲音來。阿扁曾經在總統府前請願酸賴清德「如果人家不想跟你講話，那你要熱臉貼人家冷屁股嗎？」現在熱屁股蹭熱臉，然後再打扁臉嗎？

想起賴清德換手開車的競選廣告，先是丟包蔡英文在濱海公路上，現在看到在路邊想搭便車的陳水扁，招了招手、看了兩眼，又揚長而去……..總統府肥皂劇，荒唐！

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