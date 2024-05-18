兩岸關係和台灣經濟到底是什麼關係？是正相關或負相關？一位知名財經媒體人日前發表文章，說兩岸關係最美好的時候，卻是台灣經濟最差的時候，2015年陸客來台創418萬人次歷史紀錄，是兩岸關係最好的一年，但該年台灣經濟成長寫下2008年金融海嘯後最慘紀錄，僅1.47%，可見兩岸關係好，台灣經濟反而差。

陸客不來 經濟更慘

就此數據而論，推論看似無誤，但犯了查證錯誤與邏輯謬誤的毛病。2015年台灣經濟成長率1.47%，是馬政府時期最差，但2023年的蔡政府時代僅1.31%，可見2015年並非台灣金融海嘯後最糟一年。

在邏輯推論上，以一年的數字論斷兩岸關係與台灣經濟的長期關聯性，除了不嚴謹外，還犯了滑坡謬誤的毛病。依其推論，2023年兩岸關係跌落谷底，陸客來台僅23萬人，較疫情前大減超過9成，那麼，台灣經濟應該起飛，怎麼會只有1.31%，還創下14年新低？可見其謬誤。2015年台灣經濟成長低迷，是出口大幅衰退所致，是國際大環境因素使然，並非單純由兩岸因素造成。根據財政部統計，2015年這波出口衰退長達17個月，是史上最長出口衰退期。伴隨出口嚴重衰退，民間投資無處使力，經濟表現進一步受到拖累。

細究當年經濟成長率內涵，經濟成長貢獻幾乎都來自消費。整體消費貢獻率達103%，淨出口貢獻率負41.5%。若無內需消費支撐，經濟將跟著出口減少而步入衰退。這也不禁令人想問，當年國際景氣不佳，台灣內需消費為何如此強勁？答案是，兩岸關係好，418萬陸客來消費。

2015年若非400多萬陸客來台消費，台灣經濟會很慘，應足以反證「兩岸關係好，台灣經濟反而差」論點站不住腳。再把時間拉長來看，兩岸自1988年開放貿易往來、1991年允許台商對陸投資後，兩岸關係日漸和緩，讓兩岸經濟走向良性互動，也讓台灣經濟表現更上層樓，這是不爭的事實。

以1988年兩岸貿易正式開放為起始點，做簡單的區分與四則運算。民進黨兩度執政期間（2001-2008年、2017-2023年），兩岸關係惡化，這兩段期間台灣經濟成長率平均3.81%；國民黨執政（1988-2000年、2009-2016年），兩岸關係和緩，台灣經濟成長率平均5.46%。兩相對比可以證明，兩岸關係好，台灣經濟好。

借助大陸 提升內需

520將屆，新政府能否修復兩岸關係，讓兩岸經貿重回交流正軌，不只攸關未來台灣經濟表現，也是台灣廣大民眾與企業的心聲。近期菱傳媒公布的一份民調清楚顯示，高達41.3%的民眾認為賴政府上台後，最應該優先解決的問題，就是兩岸之間的緊張關係。稍早台灣民意基金會的調查也指出，高達48%民眾不滿意蔡政府處理兩岸關係方面的表現。顯見兩岸關係的改善，對絕大多數台灣民眾而言，都是樂觀其成。

兩岸緊緊相鄰，經濟關係緊密，大陸經濟雖遭遇逆風，但基礎深厚，每年至少仍能維持5%以上的成長，兩岸關係良窳對台灣經濟至關重要。不僅兩岸經貿往來要正常化，包括陸客在內的兩岸人員往來更要開放。國際經濟復甦動能疲軟之際，內需消費就更重要。若能把握馬習二會大陸遞出的橄欖枝，適時開放陸客來台，將對內需消費大大加分，更進一步拉抬經濟成長。

兩岸經貿早已高度融合，正慢慢形成一個共同體，2018年主計處曾估算，大陸對台灣經濟的影響約為美國的4倍。近來台灣對美出口比重攀升，但高度集中於資通與視聽產品，比重將近7成，絕非健康的結構，台灣需要借助大陸經濟提升傳統製造業國際競爭力與內需消費。台灣經濟不能僅靠向美國，台美、兩岸應適度平衡，這個顯而易見的事實，不能假裝看不見。