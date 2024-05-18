「共織台灣 民主前行」，是賴清德520就職典禮的主題。然而，在他上任前夕，立法院因改革法案爆發近年來罕見的肢體衝突，反民主的鬥毆醜態登上國際版面；更甚者，眼見在野立委組團赴太平島宣示主權，竟由「國安高層」抹紅此舉為附和中國。試問，民進黨期待的台灣，究竟是共織前行，還是互絆而退？

國際海洋法庭於2016年就南海仲裁案做出仲裁結果，將我國領土太平島宣告為「岩礁」，不得擁有專屬經濟海域，損害我南海諸島法律及海域權利。過去，陳水扁、馬英九任內均曾登島彰顯主權地位，如今蔡英文選擇以「登島不利台灣外交」為由拒絕前往；選前總把「顧主權」掛嘴邊的賴清德也始終保持沉默。

如今藍白立委以慰勞官兵、考察碼頭之名，飛抵太平島宣示主權，民進黨政府裝聾作啞之餘，還由國安高層放話，指中國在南海灰色地帶製造衝突，在野卻在多事之秋加入紛爭。顯然以惡意扭曲手段，掩飾政府對主權伸張的無能為力。

更甚者，在國會改革修法一役，無論民進黨再怎麼不認同在野所提的法案，也不該以柔道禁招「雙腿刈」撂倒女立委、打飛立法院祕書長周萬來的眼鏡只為搶奪議事本，甚至將韓國瑜、江啟臣鎖在院長休息室，以禁錮方式杯葛多數黨的聲音，事後還反過來打人喊救人，抹黑在野破壞程序正義。

從國會改革到南海主權伸張，民進黨對內對外，一概都是嘴巴喊團結，手腳卻在潑紅漆、噴黑墨，在內部製造莫須有的敵人；表面高舉民主，實際是不聽民進黨的話就是不民主、就是中共同路人。此情此景，搭配賴清德的「共織台灣 民主前行」，還真是顛覆了你我對這8個字的想像。