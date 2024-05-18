馬克思和凱因斯都認為經濟自身無法實現穩定持續的再生產迴圈，他們共同的對策是用政府干預，取代市場無序競爭。雷根卻說，政府不是解決問題的方法，而是造成問題的原因。雷根的回答既令人困惑，卻又無比的深刻。

社會再生產的有序迴圈必須是將所有的產出都賣掉，馬克思認為是資產階級的剝削，使得勞動階級日益貧困化，他們的所得不足以支撐需求，資產階級則消費不掉他們的所得，兩者之和，總需求小於總供給，失業增加，危機爆發。對策是消滅剝削階級，由政府分配社會產出。凱因斯則認為隨著經濟增長，增量消費與增量投資勢必遞減，儲蓄上升，商品賣不掉，總需求小於總供給，所以政府應將百姓不花的錢借來花掉，使得總供給等於總需求。馬克思和凱因斯的方案貌似截然不同，一個是建立公有制，剝奪剝奪者；另一個是政府借款，代民眾支出。因為沒有暴力革命，凱因斯方案要更加溫和，更具有可操作性，但是，他們的共同特徵則是用政府決策代替民眾選擇，行政手段代替市場競爭，而這正是雷根以及哈耶克等人所堅決反對的。

政府是問題的原因，不是政府缺乏善良的動機，而是政府的運行機制一定背離他們的初衷。首先政府收集和處置資訊的能力滯後，當民眾將資訊通過各級官員傳遞給決策部門，決策部門再下達指令，市場情況已經截然不同了，滯後的指令必然是對市場的擾亂。就像中情局幾次盯住本拉登，等到行動指令下達，本拉登早就跑掉了一樣。或許有人會說，運用大資料，建立複雜的聯立方程模型，對未來做出預測，這也幾乎不可能，因為所有可能方程的變數之間的關係都根據過去預期做出，一旦改為現在的預期，則變數之間的關係都變了，方程徹底坍塌，預測結果完全不能成立。決策不是謬之千里，就是錯得不著邊際。自由主義學派甚至認為，價格只存在於成交的瞬間，根本無法預測。而且行政手段是強制，市場運行靠自願，兩者不相容，行政手段天生破壞你情我願，所以最多緩解眼下矛盾，卻必然種下長遠的更深刻的危機。可見，讓政府去做它無法勝任的事，其最好的結果就是懷著高尚的動機和純粹的感情，擾亂和破壞市場的運行。

更不用說，只要權力高度集中，宵小之輩必應運而生，他們只對權力的來源負責，迎上司之所喜好，講上司之願聽，做上司之想看，結果一定將最為英明睿智的上司忽悠得毫無方向，昏招疊疊，嗅事連連。更可怕的是官員還會結幫成派，黨同伐異，即便上司發現問題，也非常可能投鼠忌器，聽任尾大不掉。於是政府的極大精力用來維繫官場內部的平衡，而不是促進外部市場運行。甚至為了官場平衡而犧牲市場運行。如為堅持打倒別人或不被打倒，不惜信口雌黃，讓成千萬上億生靈塗炭。因為一錯必離譜，回頭要清算，所以只能咬緊牙關，不死不休，損失越來越慘重。曾經引以為自豪的集中力量辦大事，在實操中一定變異成集中力量辦傻事、蠢事、撞了南牆也不回頭的事。分權政府受4年一度選票的制約，他們不敢蠻橫、荒誕至極端，但是，政客們玩手腕，搞陰謀，鑽法網，操縱民意，誤導決策，也會讓經濟付出非常慘重的代價。好在分權制衡避免劍拔弩張，血流漂杵，但對經濟的傷害仍然不容低估。

經濟的發展靠企業家，靠創新，而這些不僅非常個性化，甚至離經叛道，而政府則要統一管理，抹殺個性，剔除異端，擠壓創新空間。且政府決策成本和收益都由全社會共同分擔和享有，企業家則都由自己承擔和享有，企業決策比政府更高明，更審慎，更有效率，所以用政府來解決問題，不管是暴力的還是溫和的，都是在不斷製造問題，即便緩解之策，也會造成更大的問題，而不是從根本上避免問題。這就是雷根哈耶克他們認為政府是問題的原因的所在，所以政府應該從經濟活動中退出。上帝的歸上帝，凱撒的歸凱撒，政府的職責只能是對內維持公平正義，對外防範異族入侵。民眾仍應對政府保持高度警惕，以防它權力膨脹、蔓延與越界，造成對經濟的損害。

（作者為大陸大學教授）