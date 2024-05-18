520前夕，兩岸都在做最後試探。賴清德在「馬習二會」後首度對大陸喊話，呼籲「由兩岸執政黨負責任展開良性對話」。大陸國台辦則在520前夕要求「台灣地區新領導人」必須明確回答是走和平發展正道還是挑釁對抗邪路。種種跡象都顯示，賴清德就職演說中的兩岸論述大概率將是「蔡規賴隨」，中規中矩。如果是這樣，民共對話的障礙很難被清除，賴清德的「答案」也難以令北京滿意。不過大陸一直強調牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，本來就沒對賴清德抱有幻想。

4月24日，賴清德在民進黨中執會表示，在交流層面他重申「承諾不變、善意不變」，願意在對等、尊嚴前提下，和中國大陸交流合作。更重要的是，身為民進黨主席的賴清德在選後首次提到，在現階段下，希望兩岸可理解、諒解、並尊重各自立場，也要重視珍惜彼此善意，「由兩岸執政黨負責任展開良性對話。」

賴清德的表態看似溫和友善，實則老生常談。習近平在「馬習二會」發表中華民族論述，首次提到「只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人」，兩岸就可以對話。輿論普遍認為這是北京釋放的重大善意，也是給民進黨遞來的橄欖枝。然而，賴清德對此始終無動於衷。

相反，在對大陸柔性喊話的同一場合，他又強調過去8年在民進黨執政下，台灣制訂《反滲透法》和「國安五法」，防堵大陸分化破壞，捍衛國家主權、安全、民主與自由，未來應思考研議，如何借鑒國際經驗，繼續強化民主防衛機制。字裡行間都是對大陸的戒備與敵意。再加上賴政府的國安團隊基本上是蔡英文的班底，台獨色彩濃烈，很難令人相信賴清德的兩岸政策會改弦更張。

儘管民進黨在520前不斷放風，稱賴政府將維持現狀，就職演說將對大陸釋放善意，但空洞說辭顯然無法取信於對岸。大陸國台辦發言人的回應乾脆俐落，「台獨」與台海和平水火不容，民進黨只要放棄台獨立場，對話交往就可以進行。

據大陸資深涉台學者倪永傑最新研判，賴清德520演講兩岸議題的基調是有硬有軟、有實有虛、有真有假，軟多於硬。具體來說，第一，淡化「台獨」色彩，突出「務實」色彩，盡量不攻擊大陸；第二，迴避「九二共識」和「一中原則」，也盡量不談憲法與《兩岸人民關係條例》；第三，可能講兩岸是「兄弟之邦」，但不講兄弟情深，只講兄弟分家；第四，可能講兩岸的歷史文化連結，在兩岸論述部分稱大陸為「對岸」，但在涉外議題中稱「中國」；第五，繼續呼籲兩岸執政黨負責任展開良性對話；第六，繼續加強備戰，嚇阻大陸動武。

總之，賴清德520演講的兩岸部分大概率是四平八穩，煞費苦心，不謀求實質性改善兩岸關係，只是希望不刺激中國大陸，從而粉飾現狀，蒙混過關。賴清德的講話要點是否果真被大陸學者猜對，答案即將揭曉。但可以肯定的是，無論賴清德如何包裝兩岸話術，兩岸局勢的主動權都在大陸手中。