美國駐華大使伯恩斯接受CBS新聞節目採訪時表示，「美國人不希望生活在一個中國主導的世界。」但現實是，中國似乎正在引領人類發展的新方向。

5月3日，嫦娥6號月球探測器成功發射，將登陸月球背面，展開一系列科學探勘工作。中國的月球計畫，正在為人類史無前例的「月球經濟」的探索開發，邁出了歷史性的第一步。

2020年，在月球停留兩周的嫦娥5號探測器，採集了3.7磅的物質，其中包括了月球表面的玻璃球。一項由中國科學院發表在《自然地球科學》期刊上的論文指出，玻璃珠中有水的存在，估計整個月球的水量多達2700億噸，這就為人類進一步建設月球基地，並開發月球資源提供了最關鍵的條件與保證。

月球上有豐富的稀土及氦三，後者是可控核聚變反應的重要原料，但整個地球只有500公斤，月球上估計有5億噸，足夠全人類千萬年之用；建了月球基地，人類就可以以月球為跳板對太空進一步探索。可以看到，月球經濟不僅是一片藍海，而且是人類文明發展的新契機，而中國，正在扮演一個引領者的角色。

由月球經濟，讓我又聯想到了一些類似的新穎概念，比如低空經濟（以無人機為主角）、基建經濟（從需求與供給同時拉動經濟）、新能源經濟、AI經濟等等，都是跳出傳統經濟的概念，開拓新經濟空間的嘗試。有意思的是，在所有這些領域，中國也都正在扮演著引領者的角色。

除了傳統的經濟及技術的角度，要解讀如此特殊的「中國現象」，似乎就不能不觸及到中國的體制。以新能源車為例，全電動車的發展必須要有隨處可用的充電樁，遍布全國的電網及特高壓電技術，這些無不與政府（及國企）的角色有關。又比如人工智能（AI）的發展，關鍵在大數據、算力與算法，其中算力又取決於一國的電力，中國現在搞「東數西算」，就是在西部電力充足地區建構數據中心、雲計算及新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，讓西部算力資源更充分地支撐東部數據的運算。很明顯，這一套「東數西算」的建設與機制運作，全都離不開政府（與國企）的關鍵角色。至於基建經濟與月球經濟甚至低空經濟，其中政府的關鍵角色也就不在話下了。要知，中國，所以能在眾多新經濟領域表現耀眼，並起到引領人類發展新方向的作用，深層次的關鍵，竟然與中國特色的政經體制有關，後者，說白了就是一黨執政下的社會主義市場經濟。

美國及許多西方國家明顯是不會與不願接受這樣的觀點的，但讓他們尷尬的現實是，美國及西方近來面對的愈來愈多的發展問題，在他們的體制下其實是無解的，甚至這些問題的產生本身就是體制運作的結果，相信最早鼓吹「歷史終結論」的福山教授，最終也不得不承認這樣的現實。

面對著一個逐漸式微的美國及一個不但正在崛興，而且開始引領世界的中國，做為美國駐華大使伯恩斯的心情可以理解，但這樣的世界潮流卻不會改變。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）