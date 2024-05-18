為了審議國民黨團與民眾黨團合意主導的「國會改革五法」，在賴清德向民進黨團下達「轉守為攻」的作戰命令後，昨天（17日）立法院上演開議以來最大、最亂、最吸睛的一場全武行，藍綠白前仆後繼、驍勇善戰。至於誰打誰？真打假打？如何打成一團？媒體及名嘴皆已透過鏡頭現場還原。

然而，擺在眼前的事實是，民進黨已全面執政8年，慣於鴨霸貫徹黨意的綠委們，不願遵守議事規則，只想投機取巧，於是在新國會人數劣勢情況下，將過往黨外時期走街頭抗爭模式搬進國會殿堂。為了爭取提案順序，朝野各黨團皆甲級動員應戰，國民黨、民眾黨團更是從15日起就在議場前輪值守夜，憑什麼藍白已經日以繼夜排了48小時的隊，民進黨以為使出暴力衝突手段，就可以插隊、打亂排隊順序！

本屆藍委少壯派立委不少、年富力強，所以真動起手來，綠委也佔不了什麼便宜，「黑熊變狗熊」，最終藍、白立委成功佔據主席台，確保議事順利進行，只是5名立委被擔架、救護車送進了台大醫院，算不算是浪費醫療資源？

民主政治應該少數服從多數，以數人頭取代打破頭，號稱民主進步黨卻用肢體暴力的突襲方式大鬧國會、大開民主倒車，也讓台灣人民大失所望。而為了維持議事中立的立法院長韓國瑜，反倒兩面不討好、落得裡外不是人，因為兩度接受民進黨的協商要求，讓綠營有機可趁，變成黃國昌說的「軟土深掘」，傅崐萁更是直言韓國瑜「你有責任！」可以說，這次黨團協商在民進黨的折騰下，成了貽笑大方的鬧劇，而韓國瑜未能有效把控，才淪為眾矢之的。

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