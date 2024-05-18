賴清德標準做賊的喊抓賊。2019年賴清德跟蔡英文在黨內總統初選殺到刀刀見骨，賴清德多次高喊:「請總統的網軍停止攻擊我」，今日卻聘任前立委何志偉擔任總統府副秘書長，何志偉已多次承認自己「過去就是網軍」，還公開展示他如何當網軍帶輿論風向。昔日的賴清德痛批網軍，今日的賴清德卻選擇擁抱網軍，只能說明網軍，真香！

近年來民進黨政府多次利用網路媒體進行不實宣傳，攻擊政治對手，嚴重影響台灣民主發展和社會公平正義。筆者就曾踢爆民進黨「筆陣專案」，光2018年1~6月民進黨就通過台灣新頭殼網、三立新聞網等平台，大量發表批判反對黨文章，共計418篇。這些文章不僅對國民黨及民眾黨進行攻擊，甚至製造虛假信息誤導民眾，民進黨內部匯款紀錄更支付給這些「寫手」們共計55萬元新臺幣的網軍費，但被踢爆後的民進黨並未反省。反而高舉「資安及國安2.0戰略」的大旗，強硬成立「數位發展部」，單位年度預算達到 211億元，但半數以上都是約聘人員，這些資金和人力擺明是為了養網軍，將網軍體系正規化。

美國國父喬治‧華盛頓曾說：「為甚麼政府禁止言論自由？只有三個解釋：1、它過去做了壞事，怕人們提起；2、它正在幹壞事，怕人們批評；3、它準備幹壞事，怕人們揭露。禁止言論自由一定與壞事相關，絕對不是好事。」這句話正好適用於當前的蔡政府。蔡政府在面對批評時，不僅不允許民眾批評，反而變本加厲，利用網軍打擊反對聲音，嚴重損害了言論自由和民主制度。

為此，民眾黨將與多個團體相互串連，將在5月19日走上街頭，向蔡政府「算總帳」，嗆聲蔡政府，監督賴政府，透過本次遊行嚴正表達人民的不滿和訴求。我們相信，只有透過民眾的堅持不懈努力，才能真正實現台灣公平、正義和民主。（作者為民眾黨中央委員）

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