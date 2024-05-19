經過這一兩天的政治動盪，未來4年賴清德執政，對於兩岸關係與國內政治和諧，大概也沒什麼可寄望的了。賴清德看來是要走回新潮流傳統的暴力與街頭路線，以與藍白合體的「威權回歸」進行對抗。這種以舊路線找回支持者的熱情，恐怕是飲鴆止渴的作法，到底是挽救賴政府於沉淪的邊緣，還是浴火重生，且等著瞧。

在國民黨威權體制時期，民進黨是以議會路線與街頭路線「分進合擊」國民黨所掌握的國家機器。其中美麗島系是以議會路線，在立法院杯葛老立委與後來的新國會，讓蔣經國不得不放棄威權體制，改行民主大道。

而新潮流系又在街頭動員一些新社會運動者，一起在街頭與鎮暴警察對抗，即使後來發生美麗島事件也在所不惜，後繼者仍然前仆後繼地往街頭衝浪。在議會路線與街頭路線分進合擊之下，並由美國在背後支持，終於開啟台灣民主化的道路。

藍白合作威權回歸？

如今，藍白合力掌控立法院多數，並推動國會改革作為合作的第一步。民進黨面對弱勢的立院席次，仍然不願意妥協和協商，依然以過去完全執政之姿，強行用院內暴力，院外煽動群眾聚集，雙向合擊立法院，以為這樣國民黨就害怕了，就可能妥協。

殊不知，過去8年民進黨完全執政，許多法案都是橫柴入灶，只要提案，哪有什麼討論，想過關，立院民進黨的橡皮圖章一舉手就通過了，類似不當黨產條例、轉型正義條例，這種對國民黨抄家滅族的法案，哪有什麼討論，不都是民進黨多數一舉手，就通通通過了，那時民進黨也沒有說台灣不民主。

所以，台灣的民主對民進黨有利者，就是民主，對民進黨不利者，就是不民主，就是國民黨沒收民主，因為民主是民進黨開創的，只有民進黨有資格談台灣的民主，其他政黨都是搭民主的便車，他們都沒資格談民主。

在這種心態之下，民進黨即使不再是多數，但是他們有煽動群眾到街頭抗爭的力量，或者說是有街頭正義性，所以再怎麼少數，多數的藍白，也要向民進黨、向群眾低頭。

問題是，這次國民黨若再低頭，那麼就退無死守，人民賦予國民黨不是絕對多數，就是希望他們有所堅持，有所讓步，該堅持的若不堅持，還是被民進黨吃人夠夠，那麼4年後，國民黨就要再經一次嚴厲的考驗。

在這種不妥協與容忍的作為下，賴清德未來4年執政，恐怕只有不斷的經歷「內戰」的考驗，看最後民意是站在民進黨那邊，或是繼續向藍白傾斜，這種「內戰」不斷地執政風格，也許對了許多民進黨激進派的味，不必然對台灣民主有利，畢竟執政者鬧事，總是非常態，川普執政最後的國會暴力，已經寫下美國民主之恥，台灣難道也要繼續步入後塵？

兩岸關係只有批判沒有建設

賴清德路線除了要面對4年的「內戰」之外，兩岸關係恐怕也不見得好過。依照媒體披露的520賴清德談話的概要，在兩岸關係方面，似乎只有批判中國大陸，並沒有建設性的主張與見解。

其中，包括指控中國持續對台各種侵擾、統戰，用盡手段施壓，包含以軍機、軍艦挑釁，侵擾金廈海域禁制區域，以及在國際上持續霸凌孤立台灣，大選前後奪取邦交國，近期更扭曲聯合國2758號決議文、採取強勢法律戰壓縮我國際空間。

另外，賴清德可能還批判大陸還有各類訊息戰、認知戰，不論國內各項議題，對包含台軍事安全採購，農業民生議題等各種操作，還將手伸至台灣內部政治，宣布「懲戒」名嘴來干預言論自由，並利用政黨競爭分化社會，操作弱化台灣國安法治的國會修法，這些作為都一再壓縮破壞兩岸正常交流的空間。

這種只有批判，沒有涉及九二共識，甚至最寬鬆的中華文明、中華文化與中華民族等元素，連2016年蔡英文所提的《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》都不提，未來兩岸只有更加兵凶戰危，不可能轉危為安。

當然，民進黨也許認為只有藉大陸侵擾的外力，作為夾擊「內戰」的動力，讓台灣變成一個危機社會，在外變成一個危機國家，才能取得內部人民的強力支持，以唾棄跟中共「外部勢力」合作的藍白力量，這樣民進黨才能繼續壯大起來。

這種走偏鋒的路線，是民進黨傳統街頭路線的核心價值，但那是在威權體制時期，在多年的民主運行之後，台灣若再變成一個危機社會或危機國家，人民是否可以接受，民進黨最好不要只接受自己的團體思考，應多看看外面的陽光，應該才能更清楚當前民心社會之所向。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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