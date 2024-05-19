吸毒不但傷害自己身心，更會殃及全家，所以世界各國都害怕毒品氾濫。然而一百多年前，英國以船堅砲利為後盾，將鴉片傾銷到中國……拳頭大， 說的話就代表公平正義了嗎？

有位吸毒者戒毒後成為牧師。他說從前他吸毒吸得很厲害，毒癮發作時，六親不認，不擇手段地去找錢買毒。

他太太只好把錢藏起來，例如夾在書本裡，但還是被他發現。太太與他爭奪時，他拿起手邊的東西，就往太太頭上打，打得太太頭破血流。當他清醒後，覺得自己連畜生都不如。

他跟太太說，萬一再發生同樣的事情，千萬不要阻止他，因為那時他已沒有人性，什麼危險動作都做得出來。

吸毒者害人害己

家中有人吸毒，除了吸毒者痛苦，前途全毀外，更會殃及全家人，這是吸毒者及其家人共同的心聲。肉體戒毒不是太難，但心癮難戒，所以吸毒者被關，一再進出監獄的比例非常高。

現在世界各國都害怕毒品氾濫，對製造或販賣毒品者，會處以無期徒刑或死刑，有些國家更規定是唯一死刑，以為嚇阻。

當全世界都知道毒品危害至大，同心同力禁毒之時，我們很難想像，一百多年前，歐洲有個先進國家——英國，於1840年4月由國會正式通過，派遣「東方遠征軍」，帶著48艘軍艦， 540門大砲及1萬5000名士兵，浩浩蕩蕩地去攻打一個遠在幾千公里之外、名字叫「中國」的國家，原因是中國禁止他們販賣毒品鴉片。

鴉片之害烈於洪水猛獸

當時吸食鴉片在中國極為普遍，銷售量年有鉅額增加，從每年3500箱，到每年3萬5000箱，賺取白銀近4億兩。全國吸食鴉片者近200萬人，富者傾家蕩產，窮者淪為盜匪，鴉片之害烈於洪水猛獸。

禁煙大使林則徐曾上書道光皇帝謂：「如果這樣下去，數十年後，中國將無可禦敵之兵，亦無可充餉之銀。」

但當時英國人卻說吸食鴉片對人身心健康危害影響極小，吸食鴉片與喝酒相仿，如與英、美之烈酒相比，其危害更是微不足道。說這種可致人於死的謊言，罪無可逭。

鴉片戰爭的結果大家知之甚詳。中國戰敗簽訂了南京條約，從此在種種不平等條約下，成為諸多帝國主義者的次殖民地，開啟了中國人民百餘年的苦難。

鴉片戰爭的理由

我們要問的是，這件事有公道嗎？中國人禁鴉片天經地義，為什麼要派兵來打呢？理由只有一個——老子的拳頭比你大。拳頭大的人怎麼說，你就要怎麼做；拳頭大，說的話就代表公平正義。

我不知道英國歷史上如何記載這事，可能是沾沾自喜，自認大英帝國果然威風。其實這是英國人的國恥，如果還引以自豪，那就更加無恥。

英國當年在印度，佔據了鴉片盛產地孟加拉，強迫當地居民種植鴉片，產量龐大，行銷各地，又以中國為主要銷售地。其與現在世人所共憤的大毒梟又有何異？既為世界大毒梟，人人皆可殺的通緝犯，又有何自喜的心境呢？

歐美毒品氾濫嚴重

2007年9月一項振奮人心的大新聞，就是美國聯邦調查局所列全球十大頭號通緝犯、哥倫比亞大毒梟狄亞哥．蒙托亞被捕。蒙托亞在被捕前的14年間，他的集團銷售到美國的毒品，價值100億美元，美國曾懸賞500萬美元獎金抓他。

美國現為世界毒品最大消費國，吸毒人口佔全國總人數的8.2％；歐洲名列第二，其中又以英、德、法、捷克最多。全世界由鴉片提煉出來的海洛因，有8％來自亞洲的寮國、緬甸、泰國交界處，即所謂的金三角。從前英國人產毒、販毒害東方人，現在東方人製毒傷害歐、美國家，這難道是報應嗎？

一個國家必須處處講「 公平正義 」，整個世界亦必須以「 公平正義 」為根基，否則世界永無寧日。《 聖經》上說：「 耶和華神是公義的，祂必暗中察看誠實報應。」又說：「 公義使邦國高舉。」英國基本上是一個基督教國家，我很難想像，這樣一群以拳頭對待弱勢者的人，上帝會允許他們上天堂嗎？

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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