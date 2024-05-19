第16任總統就職典禮主題訂為「共織台灣‧民主前行」，但此刻朝野究竟是共織前行，還是互絆退步？經過17日立法院的大亂鬥，相信多數人都有相同的答案。因此，賴清德的520演說有責任修補撕裂現況，為藍綠白穿針引線；千頭萬緒之間，最關鍵的線頭，莫過於對左右國家命運的兩岸政策，對內凝聚台澎金馬共識，打破台獨框架，進而促使兩岸重啟良性對話，為可能的長期執政跨出穩健的第一步。

修補撕裂 打破台獨框架

台灣雖是尊重多元的社會，但某些人、某些事，尤其是朝野政黨，卻長年存在誓不兩立的鴻溝，統與獨、藍與綠，都是如此。例如，新任元首就職，無論喜不喜歡他，終究是國家喜事，本該普天同慶，然而卻因為藍綠長期感情撕裂，有人說邀請函太晚送達，不去了；有人說善意太少，去也無用。

的確，以民進黨過去8年傲慢執政的行徑來看，不到場邊吐口水已是仁至義盡，但國家元首臉上無光，失掉顏面的難道只有賴清德一人？民主政治要能向上提升，前提是必須相信眾人的智慧，如果連基本的祝福都做不到，企圖與總統大選的民意抉擇拉扯，國家豈能不向下沉淪？

不是說在野黨得像伊甸園的綿羊，而是站在國家利益面前，不存在敵消我長，只有你好我好大家好。所以，親臨現場獻上祝福，不代表放棄在野的監督天職，兩者若混為一談，注定徒增無謂敵意，讓彼此陷入惡鬥螺旋，無利於整體利益。

在野黨不該藉由杯葛520展現政治訴求，反過來說，在野黨若願暫擱歧見而出席，身為國家新元首的賴清德就必須思考，到底是什麼事讓台灣會分裂到連是否參加國家慶典都會變成問題？朝野缺乏互信的原因複雜，關鍵莫過於兩岸政策的對立。只是這究竟是本質上的互斥，還是政治上被刻意形塑的衝突？無可諱言，後者成分居多。

就國民黨而言，主張以《中華民國憲法》為出發的「九二共識」做為基礎，在堅持民主自由體制的同時，追求兩岸的和平與發展；就民進黨而言，撇開已被下放歷史文件的《台獨黨綱》不談，現階段是主張在中華民國憲政體制下維持現狀，堅持自由民主，願意在對等尊嚴前提下進行交流以促進兩岸福祉。

很清楚，雙方都是以憲法為骨幹，以自由民主為血肉，以和平發展為行動目標，只是作法不同。可惜的是，為了在選票市場做出區隔，民進黨總抹紅對手是中共同路人，讓兩岸政策的討論長期陷入「親中賣台」或「抗中保台」的偽命題。

主動共融 創造和平終局

不可否認，陳水扁執政時期，高舉「台灣中國，一邊一國」，那時候的民進黨不認同中華民國。到蔡英文時代，2016年就職首日就強調自己是依《中華民國憲法》當選總統，承諾會依據憲法、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務；賴清德當選以來，也強調將循蔡英文的「維持現狀」，依據憲法處理兩岸關係。由此可見，民進黨感情上難以割捨《台獨黨綱》，就像國民黨難以割捨「創建民國」，但理性上擁抱憲法、國號，國家認同與國民黨趨向一致。

既然如此，眼見兩岸議題成了割裂台灣的一把刀，在藍綠白三腳督結構下極有機會長期執政的賴清德，是到了該改變的時候了。從年初選舉結果來看，無論民進黨主戰派如何催化兩岸緊張，逾6成民意已表態投和平一票；復以大陸國家主席習近平、全國政協主席王滬寧先後釋放善意訊號盼恢復兩岸交流，在在讓賴清德有本錢不必再複製以往一刀切的對抗策略。

賴清德嗅到民意轉變，已從「鐵桿台獨」轉為「務實台獨」。如今，既然政黨間的國家認同趨近，台灣人民及北京也期許化干戈為玉帛，他應珍視機遇，依據憲法「台澎金馬是中華民國自由地區，對岸是中華民國大陸地區，兩岸同屬中華民國固有疆域」的精神，透過就職演說，引導匯聚「台澎金馬共識」，進而與大陸謀求永久和平的共識。

屆時，台灣不僅有望抓住兩岸共融發展的主動權，更將從根本上跳脫美中對壘下的「被戰爭」風險。歷史時刻將至，賴清德的520首戰，有機會為兩岸創造和平的終局。