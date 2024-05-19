前總統陳水扁獲特赦無望，他用「清白」二字表達心境，但也不忘針砭時政，對於此次國會改革朝野立委爆發激烈衝突，阿扁直言在野黨的訴求「這次是再爭取！」扁這番老實話，凸顯民進黨「為反而反」的權謀算計，硬打臉綠委這些後生晚輩批評在野黨修法「毀憲亂政」的藉口。

蔡總統卸任前傳出特赦陳水扁的消息，最後讓扁空歡喜一場，失落之情可想而知。阿扁引明代忠臣于謙的《石灰吟》，在臉書寫下「粉骨碎身渾不怕，要留清白在人間」，然對於司法已判他4罪貪汙確定，扁用這詩句比喻自己，讓人覺得諷刺，格格不入。

不過，對於朝野為了國會改革法案爆發衝突，扁明白指出，1993年7月23日大法官釋字第325號爭取國會（立法院）調查權，由他領銜，施明德、趙少康、郁慕明、丁守中等73人不分藍綠的委員都有連署聲請釋憲。但大法官只給調閱權；釋字第585號的大法官解釋則進一步給立院有限度的調查權。「這次是再爭取！」

不僅是陳水扁，游錫堃當立法院長時，曾承諾要建立國會聽證制度；爭取連任立法院長時，游也認同民眾黨所有國會改革訴求，顯然民進黨對於在野黨所提國會改革方案早就有修法共識，只是完全執政8年的優越感蒙蔽了私心，變得傲慢獨裁，選民用選票制裁這樣的局面，如今朝小野大，綠營卻仍想用拳頭維護一黨之私。

520前，賴清德不斷釋出執政後會以民意為最大依歸，民進黨就別再演戲，還想當家鬧事，走回學運的老路，製造社會動盪，應有自信新內閣團隊都是一時之選，別懼怕改革和監督。