賴清德總統520上任前，風雨中的寧靜已露破痕，17日立法院幾乎流下第一滴血。

立院朝小野大，在野黨給賴總統最好的賀禮就是立法院中劍拔弩張，怒目金剛。國民黨團總召傅崐萁很早就站上了這個戰略高點，趕在5月17日表決國會改革五法，就是要引燃戰火，民進黨缺乏好軍師，說什麼「反守為攻」，果然上當。

民進黨退亦輸，進亦輸，但若能忍下一口真氣，暫時讓法條過關，以後在相關法條實行時再對個案一一拆解，就是戰術層次的問題了。可是賴系立委看不出玄機所在，「衝組」鍾佳濱，假戲真演，飛撲擒抱女藍委，如摔角選手；郭國文，強搶立院秘書長公文，飛奔逃逸，如橄欖球員，上了國際媒體，譽為全球最佳。新手黑熊學院的沈伯洋在老將王定宇鼓勵下攀上人牆背脊，從高處侵入主席台，最後頭下腳上墜落台下。

我們身處民主時代，施行民主的重點就是要「以數人頭代替打破人頭」，奈何立法院開民主倒車，彷彿回到冷兵器時代的城池攻防；要知道，當年第一個登上牆頭的不是被刺死，就是被推落地面殉職，這回，幸好主席台沒有那麼高，5位綠營立委送台大醫院，略有小恙，表了一忠，必有後福。

到立法院聲援的黑熊學院學生們可以看看當年史特龍的經典名片《第一滴血》，再想定下一步，畢竟，5月21日立法院還要持續修法，到時小黑熊們要衝嗎？效法當年太陽花學長學姐？出人頭地，十年一輪啊！30多年前的野百合「學運之花」范雲委員肯定會支持你們的。為了避免攀爬欄杆時意外跌落受傷，最好先聯絡好立法委員做內應，開小門，衝大堂，裡應外合，成本小，勝算高。好幾位立委都是因為太陽花或野百合走出政治的第一步，有為者亦若是！

但是，有個政治風險必須考慮。當年野百合或太陽花學運都是國民黨當家主政，現在是民進黨執政，政治鐵律：「當家不鬧事，鬧事不當家」。當年百合花學運領袖、政治學博士林佳龍深明箇中分野，他剛從總統府秘書長下來，將高居外交部長新職，別壞了他的外交布局。

小人物、年輕人最大的失誤就是「成事不足、敗事有餘」，這也就是為什麼要看《第一滴血》的理由。兩軍相對，劍拔弩張，統帥正在掌握分寸，選定時機，謀定而後動，最怕天外飛來一箭，濺出第一滴血，引發兩軍廝殺，一發不可收拾。

此時此刻，賴總統外有國際壓力，內有能源危機，為圖謀大局，按部就班，正另有算盤，只是他還沒正式上任，礙於蔡總統仍在位，最後一刻了，一時不好說什麼，或做什麼，隱忍不發，打落牙齒和血吞。大家別表錯情，壞了大局，毀了賴總統布局，害了台灣。（作者為退休教授）