總統當選人賴清德將於5月20日宣誓就任。據國安團隊透露，賴總統的就職演說有4大重點：「穩健、自信、負責任、促進國人團結」。前兩項是延續總統蔡英文的對外路線，讓台灣在全球經濟和地緣上扮演不可或缺的角色；後兩項則是對內促進合作、壯大台灣。

這4大元素對現階段的台灣來說，確實非常重要。不過，賴清德在上任前未依慣例拜會在野黨領袖，而且面對國民黨主席朱立倫喊話要他釋出善意，他都毫無反應；而17日立法院審查國會改革法案更出現全武行，造成多位朝野立委受傷送急診，綠營更號召不少民眾到立法院周遭集結抗議，台灣的「醜聞」比賴清德就職大典先上了國際媒體，而準總統不僅不趕快撫平朝野對抗的傷口，還在臉書發文稱讚綠委面對程序不正義的議事過程，仍奮戰到最後一刻。

當家不鬧事，就此次立院全武行賴清德的處理方式來看，和他想要在就職典禮上所說的「負責任、促進國人團結」，可說是背道而馳。

回顧17日的立院衝突，民進黨立委竟然還去攻擊議事人員、警察和媒體。過去立法院無論出現多麼激烈的肢體衝突，都從來沒有如此荒唐、恐怖的行徑，此次民進黨立委已經嚴重逾越了朝野對立與抗爭的紅線了。

更有甚者，民進黨的外圍組織、不分區立委沈伯洋所成立的「黑熊學院」等，17日當晚還號召了一批號稱是學生的民眾，在立法院周遭集結抗議呼嘯，現場一片混亂。據了解，這群人有意發起「太陽花學運2.0」。

然而，2014年太陽花學運發生時是國民黨執政，民進黨是在野黨，如今情勢改觀，民進黨是執政黨，竟然在立法院挑起事端，還意圖發動學運，不但顛覆了「當家不鬧事」的法則，也讓賴清德520就職典禮蒙上陰影。

在目前朝野嚴重對立下，台灣確實很需要團結，然而，被國際媒體諷為「台灣民主暴躁」的混亂國會，讓賴清德所說的團結成了空話。由於17日並沒有審完國會改革的相關法案，因此，預計21日立法院還要繼續審議，朝野立委都已預言，21日的亂局恐怕會比17日更為嚴重，許多立委甚至表示當天會全副武裝，為即將到來的硬仗做好防備。

而網路上也有人號召521再次到立法院周邊抗議，還被戲稱是「民進黨副秘書長大型海選活動」，歡迎有志於效法當年太陽花學運領袖林飛帆的年輕人踴躍參加。林飛帆在學運後進入民進黨體系，從月薪9萬的黨副秘書長一路升官，520後將出任月薪20萬元的國安會副秘書長，不少羨慕此等際遇的年輕人期待517甚至521，可以再創一波時勢造英雄。

然而，如果立法院內外都如此大亂鬥，那麼，賴清德的就職典禮將會是史無前例被包夾在前後兩場國會混戰中，實在是極為丟人現眼，而且也會完全摧毀賴清德的威信，因為這證明身為總統且兼民進黨黨主席的他，竟然沒有能力約束執政黨立委。如脫韁野馬般在國會耍賴、胡鬧的民進黨立委，一定會成為賴清德執政的破口，未來朝野愈鬧愈大，團結將只是空中樓閣。

民進黨立委在國會飛撲在野黨立委、「落人」上街，必然會加深朝野間的嫌隙與惡意，國會將難以理性溝通，再加上民進黨已不再是立法院多數，如此形勢對賴清德執政極為不利，因為只要國會掣肘，賴政府就會寸步難行。

如果賴清德不想成為一個「空轉總統」，就務必要主動釋出善意，讓在野黨看見他「促進國人團結」的誠意，也要向執政黨立委展現領導力，別讓柯建銘、吳思瑤之類的蠻橫鷹派綁架國會；同時，他也應該言行一致，才能建立威望，帶領台灣走出新局。（作者為資深媒體人）