520賴清德總統就職典禮，可想見總統府前凱達格蘭大道人群湧動、八方各國外賓來賀，但這卻是台灣全島半數人民冷漠無感的一場「新總統就職」：沒有「舉國歡騰」，僅有「局部排演的歡欣、半冷半熱的側目」！

不只是因為這是一位僅有4成選民支持的總統，執政8年後卸任的蔡英文寧可選擇「長期遠離群眾民意」，也已經將民進黨執政的印象，稀釋分解成「權力你們隨便搞，日子我們自己過」的台灣民意觀感了。

而這場就職典禮的「盛事」也僅有少數藍、白在野政治要角願意出席。原因無他；賴清德與蔡英文都並非聲望貢獻卓越，而是台灣政治局勢牽引下「幸運崛起的僥倖者」！僥倖者從來都不是歷史的創造者，而更多擅長「圖謀與鑽營、粉飾與轉移」。尤其賴清德「台獨務實工作者」的鮮明烙印並未因總統大位的權力光芒而消失！政治祝賀是一種「背書」，許多人寧可選擇轉身迴避。

520這一天，樸實、粗俗或直率而言，意味著「台灣的命運落在賴清德的手裡」！然而賴清德骨子裡最深邃的「政治性格」終將不會有所改變，一旦在最高極致權力今後給予薰陶放大之後，衝動的賴清德豈能容忍「英規賴隨」，未來4年的台灣命運深深綁定，必然將經歷一條難以想像的「擦槍走火」之路！

賴清德未來4年極有可能超越陳水扁當時被美國稱之為「麻煩製造者」的水平！比如立法院日前針對「國會改革」法案的朝野激烈衝突，背後竟然來自賴清德以黨主席身分要求民進黨團「反守為攻」，據此清晰揭示了賴清德「性好鬥爭、沉不住氣、難以妥協」的深刻本質。

也因此縱使美國毫不遮掩給予「看管」的強大壓力，賴清德的執政之路，註定終將與蔡英文分駛兩道、截然不同，眼前賴清德已經有一種「本能的想要掙脫」！以國安系統毫無爭議掌握的「總統維安」為例，賴清德偏要改以「警務」系統取代「國安」，就是不願意自己被美國意志掌握的「國安」控管一切。

政治性格有一種「時序的軌跡」，政治的容忍與承受往往有著某種時間的期限，依照權力環境的相對變化產生結構性的變遷。賴清德此次並非「政黨輪替」，這意味著他「執政成績」的競爭對象不是別人，最終是蔡英文！這也是觀察賴清德今後所有「政治決策」的核心點。

賴清德就任前的內閣人事，已經在「兩岸、核電」議題上有所鬆動，一方面當然是回應「現實情勢的困窘」，另一方面卻也是蔡英文8年執政「困頓停滯的死穴」，只要略略給予突破，幾乎就可以在最短時間內超越蔡英文，取得台灣民意正面滿意的最大可能。只是，「開放觀光交流」真的是賴清德內心裡真正期待的「兩岸關係」？

人們對於「總統」職位往往有著一種仰望與期待，這些都是來自世人對於政治權力長久內化的畏懼與錯覺。民主選舉是一場意志的集體對抗，輸贏後「勝者全拿」，也因此必然產生出「朝野對抗」的延伸軌跡。而賴清德今後對台灣的「朝野對抗」能有多少更大格局的容受度？

年初總統大選結束後，無論藍綠朝野陣營、媒體輿論始終表達著對賴清德的「深深期待」：期待「兩岸和平、重啟核電、朝野互動」能一新政局耳目。520無論總統大位、權力支配都是「新手上路」的賴清德，如何才能最大降低今後在兩岸國際、島內政局「擦槍走火」的必然性，幾乎是一場不可能的挑戰！