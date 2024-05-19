在賴清德的上任進入倒數計時之際，台灣政壇一片熱鬧。一方面，在台灣內部， 「特赦陳水扁」 的議題熱鬧滾滾，國民黨立委表態將集體缺席賴清德的就職典禮，民眾黨則號召在5月19日上街集會；另一方面，隨著時間日近，賴清德在就職演說上對兩岸的態度，被媒體與學者各種猜測。

陳水扁已是邊緣人物，放與不放，也不過是台灣內部茶杯裡的風暴。網上有人跳出來讓陳水扁重披戰袍，純屬鬧劇。在數天前已經高調表態「（就任後）台灣有事，就是日本有事；日本有事，也是台灣有事」的賴清德，能掀起的風暴，可遠大於特赦陳水扁這類議題。

5月12日，國民黨團副書記長許宇甄呼籲，兩岸問題是重中之重，期待賴清德釋出善意。與此同時，台灣媒體傳言，賴清德將在就職演說中對大陸釋放善意。而賴清德選擇的海基會董事長為民進黨內重要人士、且被視為「知大陸派」的鄭文燦，這又被解讀為在兩岸上釋放善意。

事實上，類似的呼籲與分析，在2016年、2020年蔡英文就職演說前夕都出現過，是台灣部分人士分析兩岸時固有的慣性。兩岸在政治上建立溝通基礎，並非在演講稿中逐一摳字詞、或是任命了某位「知大陸派」官員這麼簡單。

於大陸而言，兩岸要溝通，一有「兩岸同屬一個中國」之政治默契，二有「兩岸同屬中華民族（兩岸一家人）」之情感與歷史共鳴，馬英九在4月時以「中華民族」之情感敘述再次開啟大陸之行，台灣陸委會立刻表示「這（中華民族）是沒有必要的陷阱」。已表態「台灣與日本是命運共同體」的賴清德上任後，這兩者料想都很難有。

於賴清德而言，兩岸不論是政治、還是民間交流，都會採取防守策略。

●賴清德時期的兩岸交流會如何？

縱覽賴清德上任前的種種表態，兩個說法值得注意，其一是4月時，賴清德表態過的一段話：「希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話」；其二是他提到就職後有三項工作要做，「守護『主權』、社會改造洗滌人心、平反政治受難者」。

綜合以上二者，可以擘畫出賴清德期許的未來：一方面，在兩岸上，延續蔡英文時期路線，不斷表態台海和平，持續告訴台灣民眾「台灣已展現善意，兩岸關係至此，錯不在我」。

另一方面，在台灣內部，歷經蔡英文八年，「去中化」的台灣歷史已成為政治正確、甚至與「西方民主價值」 捆綁。「平反政治受難者」之矛頭只有國民黨，而無過去殖民時期對台灣造成傷害的日本。 「社會改造洗滌人心」意即將動用一切穩固現有意識形態，「平反政治受難者」這樣的「政治正確」會使國民黨持續背負歷史包袱。

在這樣的情況下，國民黨努力之兩岸交流能被轉向為「不站在西方民主的一方」，既符合了民進黨多年來給國民黨塑造的「威權象徵」，也可使無力與大陸建立溝通的民進黨持續站在「政治正確」的一方。

日前國民黨立委傅崐萁率團赴陸，而後大陸宣佈開放福建居民赴馬祖旅遊與台灣文旦柚輸陸，這並非個案，2023年國民黨副主席夏立言率團參加海峽論壇後，大陸也恢復了台灣釋迦輸入。在這兩起事件中，陸委會的回應均是負面與警惕。

於大陸而言，兩岸交流固然有政治考量，「期望台胞瞭解大陸」之情感訴求仍強；而於賴清德而言，兩岸交流是基於「反正無法全面阻攔」之客觀事實，而非「兩岸應多瞭解對方」。

賴清德固然言「希望兩岸負責任展開良性對話」，但他亦知曉在民進黨尚存「台獨黨綱」的情況下可能性極低，於是對兩岸關係只能嚴防，會期望兩岸交流能控制在一定限度、並且交流結果是能被自己牢牢掌控的。

賴清德時期的兩岸交流，是積極正向的、還是「守護台灣民主，防止滲透」，全建立在執政者之需要，而他的個人色彩濃厚、且對兩岸交流並無多少情懷，以意識形態為主的導向料想更強。

●賴清德難有突破

如上所述，兩岸關係，在本次選舉中討論度偏低，三位候選人的兩岸政策並不出人預料，這代表兩岸關係不重要嗎？恰恰相反。

在今年大選後，民進黨內部進行了改革，力圖挽回年輕人，但賴清德當前之形象過於「老綠男」，遠不如牢牢掌握「LGBT」票群之蔡英文，因此，未來民進黨是否使用TikTok之議題日益被討論。

拜登日前簽署法案，要求字節跳動剝離TikTok美國業務，但在今年二月，拜登在TikTok上發佈了第一則短視頻，其競選團隊並不放棄使用TikTok。《紐約時報》將這樣的矛盾形容為「競選喬」（Campaign Joe）和「外交政策喬」（Foreign Policy Joe）的衝突，這樣之矛盾感也「遺傳」給民進黨。

拜登在TikTok上發佈視頻後，有民進黨政治人物連忙表示「重要的是內容，不是平台」，與以前呼籲「下架抖音」的模樣大相逕庭。之前「科目三」在台灣流行時，民進黨中常委許淑華曾表示，「問一些年輕人為何討厭民進黨，他們也說不出所以然，只覺得是一個風潮。以前民進黨可以帶領年輕人支持的風潮，為何現在不行？」

十年前，民進黨引領的「太陽花潮流」將自身打造為台灣「絕對政治正確」的代表；十年後，即便賴清德能動用「文化部」、「教育部」等一切機構「洗滌人心」，也再難回到十年前之盛況。

「親中賣台」、「老態龍鍾」是「太陽花一代」對國民黨的形容。但於更年輕、從小刷TikTok的台灣人而言，「只會反中，啥都不會的上一代人」，何嘗不是民進黨的標籤？

展望未來，縱然不是國民黨、縱使不是柯文哲，因為精神需求，台灣年輕人仍會去尋找「比民進黨更潮流、看似非藍非綠」之替代品。

展望未來，民進黨並未在立法院取得過半，國民黨雖能發揮一定制衡，但仍無法扭轉民進黨「選國民黨就是選大陸」之議程設置。兩黨長期拉扯，厭倦藍綠的年輕族群所期望看到的「跨黨派合作」恐仍敗於傳統的政治惡鬥，賴清德難有大突破。

平凡、庸碌、維穩，「不出大錯就好」，料想是賴清德的心之所求。（作者為《台北女孩看大陸》作者、《鳳凰大參考》特約作者）

（本文來源：鳳凰網《鳳凰大參考》，授權中時新聞網刊登）

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