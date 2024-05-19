17日藍、白在民進黨的少數暴力下，排除萬難，完成「國情報告即時回答」的二議通過，民進黨則指責國會多數「黑箱表決」云云。其實藍、白無需唱高調，未來就應以過去八年的柯建銘為師。

向來與民進黨友好的時代力量，其前黨主席邱顯智於去年10月17日發文指出，「民進黨完全執政時，為了強闖修惡的勞基法，操弄議事規則，用聯席委員會強行把法案送出，再不顧民意強勢投票碾壓」、「在民進黨完全執政，柯建銘總召的領導下，立法院的協商機制已經完全淪為走過場，只要民進黨想過的法案，就算沒有共識也會強勢過關」、「而民進黨不想過的法案，根本連議程都排不上，更不用說實質的民主討論了。」

時代力量長期與民進黨友好，時力對柯建銘的批評，應該是符合事實。換句話說，過去強勢碾壓少數的柯建銘，現在自己變少數了，就出來哭哭啼啼，抱怨藍、白效法過去的自己，這台灣人民能接受嗎？

俗話說，「出來跑遲早要還」，用民進黨的招數還施彼身，說實在是剛好而已，否則就變成不管民進黨多數或者少數，國會都由柯建銘把持，那這樣立委的選舉還有何意義？

至於公開批評程序正義的「律師公會」，過去有批評同樣作為的柯建銘嗎？如果沒有，那就只是雙標的選擇性批評，台灣人民也會看在眼裡。

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