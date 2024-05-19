首先感謝馬英九文教基金會的邀請，讓我有機會參與這趟和平之旅！這趟短暫卻緊湊的旅程，讓隅居島嶼台灣的我們眼界大開，也滿載而歸、收穫滿滿，旅程中的所見所聞、所思所感都讓我永生難忘。以下就謫要記錄參訪行程中個人的心得與淺見。

深圳速度

得知此趟旅程第一站是深圳時，內心充滿興奮與期待，因為家人的關係，造訪深圳的次數已不計其數，也算是見證了近幾年深圳的快速發展，深深感受到所謂的「深圳速度」。

在深圳其參訪了騰訊、大疆DJI、比亞迪汽車。過程中感受到百大企業的實力與效率，不僅創造無數商機，這些標竿企業對社會責任的承擔和體現，在在讓人具體感受到大陸這條經濟巨龍的泱泱大度。晚上前往平安金融大廈觀看夜景，搭乘僅花60秒就能到118樓的高速電梯，那種有如科幻片場景的體驗，現在回想起還是非常驚艷。永遠高速前進的深圳氛圍，不管幾度重訪，都令我有更上層樓、進步不斷的感受，對我起了很大的激勵作用！

粵港澳大灣區

簡稱大灣區、GBA的粵港澳大灣區，是中國GDP最高的地區之一，也是繼美國紐約都會區、美國舊金山灣區和日本東京都市圈之後，世界第四大灣區，於2017年生產總值已突破10萬億元，在世界國家排行中名列第11位，成為全中國經濟最活躍的地區之一。因此，GBA是中國財富500強企業最集中的地區，匯聚了中國最具創新力的科技公司，如華為、中興通訊、大疆創新、比亞迪、廣汽集團和騰訊（微信母公司）等。首日抵達深圳的我們，就被GBA的強大氣場所震懾，可謂百聞不如一見。

重點參訪行程是珠港澳大橋—一座長達55公里的跨海大橋，包含著6公里的海底隧道，是項大型、先進、艱鉅的世紀工程，親眼目睹這座人定勝天的公共建築後，內心的震撼與澎湃久久無法平息。大橋的完成標誌著當局進一步發展粵港澳大灣區的決心，也宣示著不甘屈居第四、要向世界第一挺進的野心。唯一可惜的是，參訪的短短時間內，沒能如願在橋下邂逅中華白海豚的身影。

晚上乘船夜遊珠江、觀賞「千年商都」廣州的璀璨夜景。沿途，中山大學的老師跟我們娓娓介紹著珠江東西兩岸的發展，也在行程中與中山大學的同學相互認識、溝通交流。最後，當看到燈火輝煌、號稱「小蠻腰」廣州塔的窈窕身影時，如夢似幻的珠江夜景之行也就到了完美的尾聲了。

為國捐軀的革命烈士

兩岸的共同交集之一，大概就是對孫中山的尊敬及緬懷。到中山市的翠亨村參訪國父故居，除了能深入了解國父中山先生的成長環境，在紀念館內也更強烈感受到國父一生奉獻家國的精神。

隔天前往黃花崗七十二烈士墓園獻花致意。小學歷史中描述，清末革命最慘烈的黃花崗之役，當時即使懵懂無知，也對先烈的革命精神感到敬佩不已。實際走訪後感觸更加深刻：烈士們平均年齡不到三十歲，再加上情意繾綣、一字一淚的林覺民與妻訣別書，更讓我對於現在所擁有的一切充滿感激。感謝烈士們為國捐軀、犧牲奉獻的勇氣與精神，我們才能脫離帝制、走向現代！

短短三天，除了這些精心安排、意義非凡的參訪與交流外，廣東結合舊時代人情味與新時代高科技的獨特風貌，我也略有領略。當然，在此品嚐到的各類風味美食，也讓我們一窺廣東美食的堂奧，博大精深的文化底蘊，不只停留在舌尖、也鐫刻於內心，叫人意猶未盡。

（萬柄漢 / 中國醫藥大學生物科技碩士班、大九學堂五期學員）

（本文來源：《奔騰思潮》）