就在今天，賴清德將接下蔡英文的棒子。一方面是各方高度關注520演說，一方面是賴清德本人的「態度表示」。

輿論中，除了民進黨自大，狂喜的觀點，從政黨政治出發的「執政困境」、「多數統治的自由民主原則」外，一種比較居主流，一定程度上反映台灣民眾企望社會四平八穩的觀點是，如果賴清德在520演說中能夠談到中華民族、談到炎黃子孫，那就可能出現一個兩岸和解的契機。這種觀點還將解除觀光禁團令等，列為鬆綁未來兩岸關係的指標。建議民進黨採取這樣的舉動，成本低，又能展現善意。

這類看法聚焦於兩岸關係緊張。再深入下去，必然涉及520演說後，兩岸互動，各自將有何種策略，民進黨當局對「台灣安全」的反應等。本文認為，提出這些問題以及解答這些問題，或許時間太早。

首先要弄清楚蔡英文留給賴清德的「資產」究竟是什麼，才能判斷賴清德團隊如何 「帶領民進黨」，把前任留下的「家底」，管理好，或者「盤活」。對新舊政權交接而言，不管賴清德5、20演說如何措辭，如何回避，一些敏感問題是客觀存在的。比如，他從蔡英文手中接過的「資產」中，就有兩項特別燙手。而對這些「資產」的處理，直接關係到賴清德的「政治標籤」。

如何處理反中的戰略「資產」?

第一個燙手山芋，是「反中」路線，成為蔡英文以「中國威脅」為核心的戰略資產。

蔡英文不同於李登輝和陳水扁。她成為民進黨提名參選的「總統候選人」之後，做法是把台灣的「歸屬感」，與「台灣不是中國一部分」和「台灣面臨中國威脅」，直接相連。2016年3月21日，蔡英文借到民進黨中央登記參加2020黨內初選，提出其代表性的「宣誓」，她在現場提出，做台灣領導人要有三個條件，第一個就是在面對來自「中國」威脅的情況下，強化國際連結，「跟其他友好國家分享價值，捍衛地區的和平、穩定。第二是執政者挑起責任，處理台灣社會不能前進的問題。第三是領導人當好隊長，團結民進黨。

蔡英文對「中國威脅」進行定位，其後她所提的「兩岸關係」，已經發生本質性變化。實際上指的是物理上、距離上、軍事對峙狀況下的兩岸，這與兩岸一家是完全敵對的。民進黨執政八年，其政治標籤就是「反中抗中」，「反中國威脅」。這份「資產」，已成為台灣領導人「很重要的特質」。賴清德要開始「新政」，還想「恢復兩岸對話」，如何「不燙手」？

第二個燙手山芋，是指蔡英文當局承接西方殖民主義史觀，逐步削弱兩岸民眾的國家認同和民族認同感。企圖埋下鼓動島內少數民族與極端「台獨勢力」結合，聯手「反抗中國」的種子。

典型做法，就是將侵蝕台灣民眾對中華民族身份的認同，納入到「台獨」的「現實外交」中。蔡英文任內，二次打著「探視友邦」的對外旗號，選擇馬英九大陸尋根祭祖，韓國瑜出訪香港澳門的敏感時刻」，出訪南太平洋三國。台灣外交部門宣稱，這是「尋親之旅」、「海洋民主之旅」 ，目的是「探訪南島語族大家庭」。台灣少數民族與南太「友邦」一樣，同屬於南島語族文化圈。南島語族也「關心海洋環境的永續發展」（隨行人員有國安會秘書長李大維、外事部門負責人吳釗燮、衛生福利部門負責人陳時中等高官，以及部分民意代表。這份名單中的政要，如今在賴清德新政府中仍然在位）。

如何處理兩岸「文化衝突」？

蔡英文「認親」萬里之外「南島語族大家庭」不是心血來潮。這種虛假的「民族建構教育」，下一步就是製造族裔衝突與「文化衝突」。數十年來，台灣多數民眾都認同自己是中國人。李登輝執政後期，隨著「台灣主體意識」的炒作，中國人認同，被解構成「新台灣人」。然後是教科書的「去中國化」，形成「台灣人」不等於「中國人」的對立。台灣青年世代，將以往「中國大陸」的稱謂，改為直稱「中國」，「大陸同胞」成為「另一個國家的人」。「族群」說，成為「法理台獨」的依據之一。現實中，民進黨一旦掌權，對「法理台獨」理念的「充實」，可謂無孔不入。

對民進黨的「台獨事業」而言，建立一個以所謂南島民族組成，敵對中國人的政權，暫時還無法形成。但這種趨勢是民進黨必然考慮，不會輕易放棄的。否則，就不會出現近期，在馬英九訪大陸後，台灣陸委會，海基會，雙雙出面，否定台灣人是炎黃子孫，背祖叛宗，荒腔走板的現象。

蔡英文執政的政治標籤，是「民進黨需要她、台灣也需要她」。而她選擇「反中國威脅」為前提。蔡英文留下的，這樣一份直接挑釁中華民族，以破壞中華民族團結一致為目標的「戰略資產」，如果妄動，必然在天下華人愛國愛家，兩岸人民同仇敵愾，高度民族動員能力和凝聚能力的壓力下，遭「群起而攻之」。承擔台灣「下一個階段責任」的賴清德，難道就不燙手？

對賴清德接班，美國當然希望台灣「繼續選邊站」。對賴清德面臨的燙手現象，美國方面也傳遞了期待和觀望的信號。如除了「派非官方代表團」參加就職典外，5月16日，共和黨籍眾議院外交委員會主席麥考爾接受美國之音採訪（VOA）時表示，他將在520後率跨黨派國會代表團訪台，與賴清德會晤。目的是「讓台灣人知道美國支持他們」。還有意強調，「希望能觀看實況軍演」。麥考爾結束訪台後，將轉往新加坡參加亞太安全論壇，這等於說，美國拋出了立場，即需要觀察台灣新政府，在升高還是不升高，或者降低兩岸關係的緊張程度之間，如何行動。

大陸的立場，旗幟鮮明。民進黨繼續執政，雖然給兩岸關係帶來巨大挑戰，「賴政府」的挑釁，也可能在接過蔡英文「資產」後，繼續「水漲船高」。但大陸更強調的是，兩岸關係「陸強台弱」的基本格局，是歷史和現實決定的，不會改變也沒有改變。大陸對「台獨分裂勢力」的嚴厲制裁與精準打擊，也將持續強化，絕不姑息。

5、20演說，即使談到中華民族、談到炎黃子孫，也是言不由衷。賴清德如何應對兩個燙手山芋，看著辦吧 !

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※