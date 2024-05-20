「一春舊夢散如煙，三月桃花撲酒船。他日移家湖上住，青山青史各千年。」一個多世紀前，中國國民黨前主席連戰的祖父連橫，到浙江杭州暫遊，在家書中附上這首七言絕句。「青山青史」道盡連橫一生志向——要記述下完整的台灣歷史，讓同胞們知道，台灣原本就是中國的一部分。

今年，台灣教育家、歷史學家，連戰長女連惠心延續曾祖父的夢想，與十餘位大陸學者一起，將以文言文寫作的《台灣通史》一書，轉譯為白話文，於兩岸發佈。近日，連惠心接受南都、N視頻記者專訪，提到著書目的時說，「不少台灣人的上一輩是從大陸移民而來，年輕人應當瞭解這段歷史」。

中華民族、中華文明幾千年來歷經滄桑、飽受磨難，卻生生不息、綿延不斷，關鍵在於中華民族始終有著國土不能分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。中華民族共同家園需要兩岸同胞共同守護。連惠心一家與大陸淵源深厚，她向南都記者說，所謂「教改」是對台灣歷史、文化，以及台灣一代年輕人的巨大傷害。「如果不瞭解這段歷史，我不曉得台灣的下一代人要如何自處。」

●「台灣人永遠是堂堂中國人」

「台灣之人，中國之人也，而又閩、粵之族也。」連惠心曾祖父連橫，在其《台灣通史》「風俗志」一節中寫道。

這句話一定程度上概括了連橫寫作的志向，就像他的外孫女林文月在《青山青史——連雅堂傳》中所說，「通過著史的工作，他要昭告他的同胞：台灣原本是中國的一部分，台灣人永遠是堂堂的中國人」。

連惠心在台灣參加《台灣通史：原文＋白話文註釋》新書發佈會。（《南方都市報》）

中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。這也是連惠心致力於完成《台灣通史》（譯注版）的初衷。

連惠心告訴南都記者，台灣實行教育改革已經30年，「許多歷史只有40歲以上的人知道了。我同大陸學者編寫《台灣通史》白話本，就是為了讓大家都能讀懂，都能看到其中的內容究竟是什麼。」

「台灣年輕人應當瞭解這段歷史，知道自己的祖輩到底是誰。」連惠心說。

《台灣通史》效仿《史記》體例，起自隋煬帝大業元年（605年），止於1895年清政府割讓台灣島。台媒介紹時，贊其「以確鑿史實證明了台灣是中國領土不可分割的一部分，具有重要的學術價值、歷史價值和社會文化價值」。

《青山青史——連雅堂傳》記載，該書的寫作緣由萌芽於連橫少年時。連橫的父親每每以中國古代忠孝節義的故事勉勵兒子，後又重金購得《台灣府志》授予連橫，說「汝為台灣人，不可不知台灣事」。連橫閱覽《台灣府志》，卻因其中疏略深感遺憾，自此許下志向，要修撰一部比較完備的台灣歷史。

待他認真下決心動筆，已31歲了。清史館成立後，寓居北京的連橫被聘為名譽協修，接觸了大量檔案史料，他得以閱覽和抄錄台灣建省檔案，作為撰寫《台灣通史》的權威史料。

十年寫作，「慘淡經營」，個中甘苦，筆墨難書。連橫在戰火中輾轉，北京、杭州、廈門、西安……處處留下他的腳印和詩文，「家國事多難穩臥，英雄氣壯豈長愁」，憂國愛國情意萬千。

連惠心向南都記者介紹道，《台灣通史》主要描寫了明清兩代從大陸到台灣開墾的老百姓，他們如何同台灣少數民族融合相處，以及當時的社會風俗等，「有了這些文化資產，才有今天的台灣」。

「如果不瞭解這段歷史，我不曉得台灣的下一代人要如何自處？我們明明就是中國人。如果否認過去，年輕人要如何自我定位？這會帶來巨大的教育問題，甚至引起許多不必要的爭端。」連惠心強調。

●「教改就是『自宮』行為」

連橫在《台灣通史〈序〉》中寫道：「台灣與我閩疆一葦可通，其通中國也自隋，至今日千餘年，即至明季鄭氏之逐荷蘭人亦已千有餘年也。此千餘年間我閩、廣人民與斯地土著逐漸融合之陳跡，雖史缺有間……固不難想像以得。大陸移民在台灣者經歷久遠，至鄭氏時與土人蓋已融為一體。」盡述兩岸人民之血脈歷史。

《台灣通史〈序〉》自1985年起進入台灣語文課本，32年間，台灣學生背誦著這篇殷切文字長大，直至2017年台灣有關部門決定從所謂「108課綱」中將其刪去。

「這無疑是要讓所有台灣小孩都變成文化白癡！」連惠心指出，「台灣本就是中華文明的寶藏地，曾有許多大陸學者來台灣參訪，尋找遺失的史料。但現在民進黨當局卻反其道而行之，這非常愚蠢，完全是一種『自宮』行為！」

連惠心向南都記者分享了她的育兒經歷。她曾教小孩讀杜甫《贈衛八處士》詩作，在她上學時，這還是台灣初中一年級語文課本的內容，但等到孩子上初中，這篇古詩卻已挪至初二課本裡。「這只是其中一個例子，教改讓現在台灣教材內容愈發簡單化了，這只會損害台灣年輕人的文學素養。」

「就連現在的民進黨『閣員』中，能夠引經據典的人也沒有幾個了。蔡英文也講，她的中文不好，但與此同時，她說自己英文也不行。作為旁觀者來看，這簡直啼笑皆非，又會覺得匪夷所思。」連惠心說道。

所謂「108課綱」刪去包括《台灣通史〈序〉》在內的許多文言文，在島內遭猛烈抨擊。南都記者曾對話痛批「去中國化課綱」的台灣教師區桂芝，她也表示，刪除《台灣通史〈序〉》，是讓學生不知道台灣人的祖先多重視民族精神、文化香火。「台灣人不可不知台灣事！」區桂芝發出了同連橫父親一樣的呼籲。

中華民族在漫長歷史中，共同建設了包括寶島台灣在內的祖國疆域，共同書寫了中國歷史，共同創造了中華文化，共同培育了民族精神。此次《台灣通史》（譯注版）出版，將其譯為白話可謂眾望所歸。

全國台灣研究會會長汪毅夫受邀為此書作序，其表示，白話本是「為了讓更多讀者、尤其是海峽兩岸的青年讀者，接近和接受連橫描述和論述的台灣史實和台灣史觀，為了更好地把握台灣史的話語權、更加有力地打臉民進黨台灣當局的『去中國化』」。

連惠心告訴南都記者，除轉譯白話外，她還致力於將書中歷史故事做成視頻，於海外視頻平台同步播送，「大家的關注度很高，許多觀眾在我們的網站留言，說應該把這拍成連續劇」。

●「到大陸才覺得姓連的人多」

今年4月初，馬英九時隔一年後再訪大陸，在廣東、陝西、北京尋根、參訪、交流。此後，洪秀柱、傅崑萁等接連率團參訪大陸，引發兩岸高度關注。連惠心告訴南都記者，她對這些人物的往來交流，「一點都不surprise（驚訝）」。

兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親。作為中國國民黨前主席連戰長女，連惠心曾多次到訪大陸。她第一次來大陸旅行，已是24年前了。

「2000年時，我就來過了。那會兒是同家裡的長輩一起來走走看看」，連惠心向南都記者回憶道，「那會兒入境還需要台胞證。工作人員在台胞證上敲上一章，我第一次來，還挺緊張的。長輩在旁邊觀望，看我這個樣子哈哈大笑，說『過關了』！」

但踏上祖國土地，連惠心的緊張感就消失了。她第一站來到上海，便感到親切，「這裡的路名和台灣很像，南京東路、南京西路……這些台灣也有，上海更塞車一些！」連惠心笑說。

2005年，連戰一家人訪問大陸。（《南方都市報》）

此後，2005年，連惠心再隨父親訪問大陸。此訪在兩岸備受矚目，被稱為「破冰之旅」「和平之旅」。

連戰後來在自傳《連戰回憶錄》中，花費大量篇幅記錄這次行程。闊別60年後，連戰代表中國國民黨，終於重回祖國大陸，抵達首站南京後，他在機場道出對大陸同胞分隔半世紀的思念與關懷。

但那次旅程也有遺憾，連戰一家沒來得及去祖籍地。2006年，連惠心再隨父親到大陸，才第一次返回連家祖籍地福建省漳州市龍海市馬崎村祭祖。

「我第一次感覺，周圍姓連的人這麼多！在台灣，我們身邊姓連的人都數不出來幾個，大家都很訝異。」連惠心告訴南都記者。更讓她倍感親切的是，福建人的閩南話「完全能聽懂」。

「福建朋友的閩南話好像更文雅一些，和我祖父、爺爺一輩的人講的閩南話一模一樣。過去，我的祖父在大陸工作，在許多單位裡和福建同胞交流，都用閩南話。我聽得很順，覺得很自然，很親切。」連惠心說。

（肖玥／南都記者）

（本文來源：《南方都市報》、N視頻「心手相連向復興」系列訪談）