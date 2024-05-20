蔡英卸任了，她的歷史定位如何？或許可以從她的憲政不義來談談！

這8年來，蔡英文就有九大憲政不義，：

第一是掏空憲政改革，蔡英文曾發表「我對憲政改革的主張」，認為憲政問題最重要的，是解決當前國會與民意脫節的問題，但就任總統後，卻使這個問題更加惡化，所推憲法修正案，全不徹底解決人民主權虛無、總統權責失衡問題，以致憲政改革全被掏空！

第二是謊言國會改革，蔡英文曾發表民進黨主張的國會改革，表示要真正落實「人民的國會」、「開放的國會」、「專業的國會」，改革停滯、效率不彰的立法院。但她就任總統後，國會全無改革，民進黨佔據多數的立法院，卻變成政治紛擾、社會爭議的來源！

第三是恣意缺德行政，蔡英文恣意任命在地方選舉敗選的蘇貞昌、陳其邁、林佳龍等組成敗選者內閣，使在地方敗選、失去民意支持的人，轉為獲得民意勝選者之中央長官，是典型的缺德行政，嚴重傷害民主精神！

第四是羞辱司法尊嚴，蔡英文把大法官呂太郎找來叫罵，前大法官許玉秀在「裝睡的人叫不醒」一文中，明白表示：「呂太郎大法官被罵得很慘，被一直罵一直罵，罵了四十分鐘」！蔡英文這種羞辱大法官的惡行，嚴重凌辱司法尊嚴！

第五是玩弄監察職權，蔡英文恣意不廢除原本主張要廢除的監察院，並濫權提名陳菊為監察院長及其他資歷、學養不足、無人權著作的親綠人士為監委，而陳菊領軍監院，監委可以為卅年前的舊案調查侯友宜，卻不肯彈劾敗壞官箴接受性招待的陳宗彥，如此的玩弄監察人事，監察院又怎能為人民彈劾滿朝黨綠的官員呢？

第六是重傷新聞自由， 蔡英文對NCC否決中天新聞台換照一事，表示：「我們不會介入，因為NCC是獨立機關」，但游盈隆教授馬上對她打臉，表示：「堅持對民眾稱NCC是獨立機關，決策不受政治影響，民眾只會覺得是瘋子，因為這是不可能的事情，公信度非常少」！

第七是惡化財政紀律，依國債鐘資料，截至5月10日，中央政府債務未償餘額合計6兆4100餘億元，平均每人負擔27.4萬元債務，較蔡英文就任時的5兆3000餘億元，增加了1兆元以上，而國人背負的每人負擔債務也由23萬元暴增了4.4萬元，顯示政府亂花錢及財政紀律的日益敗壞！

第八是擴大貧富差距，行政院主計總處公布民國110年家庭財富分配統計結果，最富有的前20％家庭平均財富5133萬元，後20%家庭平均財富僅77萬元，貧富差距由30年前的16.8倍飆至現今的66.9倍以上。貧富差距之所以如此擴大，主要是蔡英文2018年推動的稅改，將綜合所得稅最高級距由45%降為40%，大大減輕富人稅負，而當時吹噓的所得稅制優化方案，說能減輕中低所得者租稅負擔，則被立法院預算中心公開打臉，表示扣除額提高之負擔減免，中低所得者獲益有限，而高所得者獲益反較大！

第九是敗壞教育學倫，當前公私立大學比重失衡，學術、技職教育混淆，又因學測篩選機制蕩然，造成人人皆可上大學，卻未能受到良好教育和訓練，以致社會缺乏技術人員與學術也幾乎要斷根！教育部公布112學年度大專全校新生註冊率，全台有19所學校低於6成，顯示年輕人不想唸大學的現象，而遠見雜誌「博士班學生11年減17%，台灣軟實力瀕臨崩盤？」一文，也警示沒入想要唸博士班的異象。更可怕的是，蔡英文挺林智堅論文抄襲案的怪異言行，敗壞了學倫，也挑戰了台灣人民的道德底線！

這個世紀24年來，陳水扁、馬英九、蔡英文三個法律人，各擔任8年總統，但均因缺乏憲政道德與靈魂，佔用不良憲法結構便宜、行貪腐、謀黨私，敗壞了國計民生！而說要謙卑、謙卑、再謙卑的蔡英文，對憲政的凌辱，最為嚴重，留下了憲政史上最為羞恥的一頁！

（作者為東海大學法律系退休教授）

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