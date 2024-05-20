賴清德今天發表就職演說，沒有為兩岸關係釋出任何善意，反倒是以更強硬、更堅定的立場向北京發聲。可以下列五點表述：

1.不再專論兩岸關係。賴清德的施政四大期許與施政三大方向，均沒以兩岸關係為主題進行申述，而是將其放在四大期許中的「民主台灣，世界和平舵手」一節中陳述。

2.強調中國的敵意，最終是要「併吞」台灣。相對於蔡英文在2016年，用「北京當局」稱呼對岸，而此次賴清德的演講，明確地多次稱對岸為「中國」。並認為，即使台灣「全盤接受中國主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失」。

3.不提《兩岸人民關係條例》。不同於蔡英文在2016年就職演說以中華民國憲法與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸關係，而此次賴清德的演說雖然也提到了中華民國憲法，但是用以表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，而且此次演說也絕口不提《兩岸人民關係條例》。

4. 視北京為威脅與挑戰。將「中國的軍事行動及灰色威脅」與俄烏戰爭、以哈戰爭並列，視為是全球和平穩定最大的戰略挑戰。

5.堅持兩岸為互不隸屬的外國關係。賴清德將繼續秉持蔡英文的「四項堅持」，也會「維持現狀」。這顯示，賴清德將繼續堅持兩岸為主權互不隸屬的外國關係。其意義為，賴清德不會接受九二共識或一個中國原則。

另外一個值得關注的問題：如果賴清德的講稿經過美國的同意，那美國的立場與意圖是否亦是如此？值得繼續關注。

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