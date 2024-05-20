賴清德曾說要延續蔡英文總統的路線，但在總統就職演說中提到了77次「台灣」、9次「中華民國」和3次「中華民國台灣」。蔡英文在總統就職演說曾提到了《兩岸人民關係條例》，但卻不見於賴清德的總統就職演說。試問：這是個什麼樣的後蔡英文路線？還是，賴清德根本將國家認同視作工具？

事實上，可以有幾個方面來看賴清德是個國家認同混亂的總統。其一，從賴清德的總統就職演說內容裡提及，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民，但又說台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。這是那門子的演說內容，一下子說中華民國台灣是國家，一下子又說台灣是國家，一個國家的元首就職演說，可以這麼沒有章法，充滿國家認同的混亂？

在最重要的兩岸關係路線上，通篇演說內容找不到「兩岸關係」、「九二共識」、「兩岸一中」、「和平發展」的字眼。取而代之的是：根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。這是賴清德對「國家」與「政府」的混亂使用；這是「主權」與「治權」的傻傻分不清楚；是將中華民國憲法做「台獨化」的解釋，這是一段赤裸裸的台獨潛台詞言論！

過去，蔡英文曾在政治操作上，分化成：「中華民國派」、「台灣派」、「中華民國台灣派」、「中國派」……等；現在，賴清德的這一番就職言論，是將中華民國、台灣、中華民國台灣視作工具，當要說給台灣內部民眾聽時，就說：中華民國台灣是一個主權獨立的國家；當要說給國際社會聽時，就說：台灣；當要說給中國大陸聽時，就說：中華民國與中華人民共和國互不隸屬。這是將國家認同「工具化」的「拿來論」，對國家充滿了不尊重，而且是自己當總統的國家。

通篇就職演說內容，是「八面玲瓏」還是「見人說人話，見鬼說鬼話」？賴清德是要延續蔡英文總統路線還是迷了路，恐怕不是台灣民眾之福，也不是兩岸關係的正能量，更不是愛好世界和平者的期待。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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