總統賴清德就職演說如何表述兩岸關係，觀察的重點在於他是否依循前總統蔡英文路線？還是更往實質台獨前進？他延續的是2016年的蔡英文版？還是2021年的蔡英文新版？

2016年蔡英文首次就職，演說強調「新政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務」；2021年蔡英文的雙十國慶演說則在提出「四個堅持」時，表態「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。兩者最大的差異是，2016年蔡演繹的「中華民國」，領土包括中國大陸，依法為中華民國的大陸地區；2021年蔡定調的「中華民國」則是與中國大陸完全無關的國家。

蔡英文的轉變有其脈絡，2016年的演說有三特點：第一、高舉《中華民國憲法》與《兩岸條例》。第二、她還提到九二共識議題，打擦邊球：「我尊重（九二會談）這個歷史事實」，期待北京將其理解為「沒有九二共識四個字的九二精神」。第三、除此之外，提到中華民國領土與主權時，更提到東海、南海。三項說法都圍繞著憲法的一中概念，與國民黨的公開立場「一中各表」有差異，但距離不遠。

2020年蔡英文第二次就職演說時，「依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務」仍在，但關於九二會談的說法，連同東海、南海都消失了，2020年的講話距離憲法的一中概念比2016年遠。之後2021年的雙十講話，蔡英文說「彼此約定，永遠堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，她說的不是中華民國「政府」與中華人民共和國「政府」互不隸屬，而是「兩個國家互不隸屬」，描繪一個與中國大陸沒有關係的中華民國。

賴清德延續的就是這個漸進的路線，而且比蔡英文更往前一步。

在就職演講開頭第二段，賴清德說「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」，與馬英九政府的「中華民國是一個主權獨立的國家」不一樣，此處「中華民國台灣」取代了「中華民國」，表明了是與「中華民國」不一樣、借殼上市的政治實體。在演講第三部分「民主台灣，世界和平舵手」裡，賴清德強調「四個堅持」，而「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」這個具體關鍵的表述則凸顯在第六部分。

賴清德的講稿不走蔡英文段落分明的風格，在幾個段落最後的言語都拉回到其對中國大陸的態度，意即「抗中保台」是他的主軸。台灣輿論提到賴清德也講到了《中華民國憲法》，但這幾個字出現反而是讓他挪移概念，用來證明「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這與蔡英文兩次就職演說談的《中華民國憲法》不一樣。

亦即對賴清德而言，中華民國台灣是與中國大陸完全無關的國家，憲法對他而言不會是個承擔「一中」概念的包袱，他已經將其轉換為服務其政治理念的工具。

賴清德比蔡英文更往務實台獨、只做不說的路前進，但他沒有提出清楚的路徑圖，在當下複雜的國際局勢下，到底有何本錢務實台獨？賴清德演講提了美國《印太安全補充撥款法案》的立法，這點與蔡英文也不一樣。

談到美國與兩岸關係，蔡英文兩次的就職演說頂多只概念性地說與美、日、歐的共享價值、伙伴關係，而賴清德則具體指出項目。但是，可以講出嘴的項目卻只是美國立法機關的法案，而且是實益有限的政治姿態而已，這個靠山很空虛。賴清德的筆法，要不就是幕僚尚未成熟，該刻意含糊處不懂得遮掩，要不就是真盤算不出台灣能從美國得到多少具體籌碼。

蔡英文執政8年完全親美，因為與美關係是她鎮住黨內各派系的資本，否則作為民進黨的外人，她無法招架黨內牛鬼蛇神。賴清德若走台獨路，完全以白宮的意志為意志是不夠的，美國不敢公然支持台獨，賴清德得偶而試探、腳尖踰越美國底線。蔡英文讓美國完全放心，從沒有意外，陳水扁則是搞得讓小布希痛罵。若作為務實台獨工作者，賴清德介於兩者之間，有潛力成為美國大選後中美關係的灰犀牛。

（作者為東吳大學全球華商研究中心諮詢委員）