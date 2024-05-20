執政的民進黨自進入雙少數階段後，竟然天天批評居於多數的中國國民黨及民眾黨立法委員行事「毀憲亂政」，違反中華民國憲法。

儘管賴清德總統在其就職演說中，強調會遵守中華民國憲政體制，也強調中華民國是個主權獨立的國家。但在整篇演講詞中，多用「台灣」、「中華民國台灣」自稱，顯然違背他剛剛宣誓效忠的中華民國憲法。

賴總統解釋別人稱呼我們為「台灣」或「中華民國台灣」，都是指的是「台灣」這個國家，這種混淆視聽的說法，不能令人信服！他又說中華民國與中華人民共和國目前互不隸屬，依據國際法不能說錯，但賴總統忘了國際現實，因為台海兩岸尚處在內戰狀態，不是一般正常的國際關係，況且聯合國已於1971年通過2758號決議案，承認中華人民共和國政府代表全中國，且聯合國193個會員國有181個國家承認中共，僅有11個會員國承認中華民國政府。5個安全理事會常任理事國英、俄兩國甚至明示「台灣是中華人民共和國的一個省」。賴總統必須知彼知己，中華民國與中華人民共和國的實力相差懸殊，想達到用中華民國憲法及民主來包裝「台灣獨立」的身分，是不現實的，改變不了兩岸「主權主張重疊、治權分立」的現狀，維持兩岸永久分治的現狀是絕無可能的。

呼籲賴總統認清國際現實，放棄依賴美國，謀求台灣獨立的理想，而應基於中華民國憲法追求兩岸「終極統一」，共同合作復興中華民族的康莊大道。

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