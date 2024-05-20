儘管賴清德總統在就職演說中多次倡議和平、呼籲避免戰爭，但他卻以「中國」代替「中國大陸」，更直言即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失，敵我意識分明；尤其在美國國會正討論是否修改《台灣關係法》的敏感時期，賴再度宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，直接挑戰大陸「一中原則」的紅線。賴清德對陸方展現強硬對抗的姿態，形同蔡英文「兩國論」的升級版。

大陸國台辦隨即發表聲明，指責「台灣地區領導人」罔顧民意、逆流而動，釋放謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露其「台獨工作者」的本性；對於任何形式的台獨分裂行徑，決不容忍、決不姑息。由陸方的反應，顯見520過後，不僅兩岸難破冰，危機恐再升高。

中國大陸最高領導人習近平日前曾藉和前總統馬英九會晤時，對民進黨溫情喊話「兩岸同屬中華民族」，期待在共創民族復興的高度上，推動兩岸關係。賴總統雖然也宣示新政府是和平的舵手，將秉持「四個堅持」維持現狀，希望中國正視中華民國存在的事實，卻又指稱中國對台威脅滲透就是要併吞台灣，如此充斥敵意的說法，全然不顧對岸的感受。國台辦更據此指責當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁。

由於今年適逢《台灣關係法》立法45周年，美國眾議院正啟動「1979年到2024年：評估《台灣關係法》及美台關係未來」聽證會，北京盯緊美國國會和拜登政府是否將推動踩踏「一中原則」紅線的友台法案或政策，大陸涉台機構就多次示警將上任的賴政府不要「違逆民意、走挑釁對抗的邪路」。

蔡英文總統於2021年國慶文告提出兩國互不隸屬論，導致台海危機驟然升高；此次賴總統除重提兩國互不隸屬外，相較蔡前總統之前都以「對岸」稱呼中國大陸，賴直接使用7次「中國」用詞，加碼凸出兩國論。

雖然賴總統呼籲中國停止對台文攻武嚇，一起和台灣承擔全球責任，致力維持台海及區域和平穩定，但對岸早視賴清德是「危險的分裂分子」，為防賴520談話暴衝，對岸軍機艦日前已多次危險迫近金馬台澎的海空域，但賴清德仍發表「兩國論」的立場，未來賴政府很可能會遊說美方修改《台灣關係法》，而此舉也必然引來大陸對台更高強度的武嚇震懾。

日前俄羅總統普丁訪問中國大陸，中俄發表聯合聲明，其中就載明「承認台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」、「堅定支持中方維護國家主權和領土完整、實現國家統一的舉措」，從過去的反獨拉升到實現統一。如果中方認為美國出現違背「一中原則」的立法或政策，勢將要求所有建交國都加入中俄聯合聲明的同樣內容，此時賴清德的兩國論恐將加速大陸將中俄關合聲明國際化的腳步。

蔡前總統曾在2020年的就職演說指稱「作為共同體的台灣」是自1949年起算，賴總統再次以1949年畫線，將中華民國切割成「中華民國」和「中華民國台灣」。雖然賴呼籲不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人，但他用台獨史觀切割中華民國的論點，不但抵觸憲法，一般台灣民眾也不會認同。

賴總統要國人不分彼此、大家一條心，但民進黨卻繼續縱容網軍側翼攻擊在野黨與異議者，濫用《反滲透法》阻礙兩岸正常交流，硬推台獨史觀搞國家重建和軍隊改造，實際上民進黨才是製造台灣內部對立的元兇。

賴清德是雙少數執政的政府，對內，在立法院和在野黨粗暴對抗；對外，不願承接大陸伸出的橄欖枝，不僅不承認「九二共識」，也不肯說「中華民族」的通關密語，未來賴政府恐將面對內外的烽火連天。（作者為資深媒體人）