中華民國第16任總統賴清德於520正式宣誓就職，其就職演說，感覺上通篇以華麗的言詞論述，呈現他「務實台獨」的理念及做法，再以「中華民國」為包裝紙的設計，來點出要壯大的國家是「台灣」。

賴總統的就職演說，雖以悲情開頭：「……1949年的今天，台灣實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代。」但其後的論述，以「民主台灣」為主軸，讓其華麗登場，包括是「世界之光」、「世界和平舵手」，及「世界繁榮推手」；接續的展望未來，也不遑多讓的令人炫目：「競逐太空，探索海洋」、「樂民之樂，憂民之憂」，「團結力量大，繼續壯大國家」，及「台灣新世界，世界新台灣」等。

賴總統更清楚地點出「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己…稱呼我們國家的名稱……」。最後，則明確呼籲，「……為你我的母親台灣喝采，……讓她成為國際上令人尊敬的偉大國家！」在這些華美亮麗的詞彙堆砌下，讓賴據以成為總統的「中華民國」國名及憲法，可能只有「蒼涼」的成為閒置一旁的包裝紙。其實「蒼涼」之處，豈只是國名及憲法？

賴清德所稱明亮光耀世界的台灣，她的「蒼涼」處，或也是賴做為總統選擇迴避、忽視，或逕行獨斷的地方。比如台灣確實有不同族群先來後到，社會化的過程也不一，對「中華民國」的歷史發展有不同的認知，但賴相當獨斷的採取單一方面史觀：「中華民國」、「1949」，及「專制……黑暗」等。

再如《中華民國憲法》所定位的最高行政機關是行政院，行政院長自是其代表，總綰行政權；而總統則主要是國家代表，掌理屬於國家一體對外的行政事務，如國防、外交及因應現實情境的兩岸，但因1996年總統直選後，1997年又修憲可直接任命行政院長，總統及行政院長的關係就有某種程度的「蒼涼」，尤其是行政院長，心中不叫苦似難。

如眼前華麗的就職典禮一過，就是三黨不過半的國會中，朝野對立、社會趨極化的現況；賴即使來了國會，也只是過場，卓榮泰的苦日子卻可能是日常。

其三，台灣地理上，較接近中國大陸，但今日地緣政治的現實是美、中兩霸正競逐，大陸外緣的島鏈成為兩霸之焦點；而當下美國仍較強，賴繼蔡英文之後，似更清楚地選站在美國這邊。短期看，或有其理路；長期看，風險不小；賴不論如何高捧台灣的世界能量，不能不面對台灣是小「國」的現實，被當棋子下的「蒼涼」，從未消失。

最後，可能最大的「蒼涼」是：蔡英文總統離任的最大期許是「台灣能更團結」，賴也提出了「團結」的口號，但當總統也兼某一黨的黨主席時，她或他不偏袒其黨，在實務上幾近零的空白；換句話說，總統很難關照全體人民，或可「團」自己人，卻常與他黨及其支持者「結」梁子。（作者為國立中山大學政治學研究所榮譽教授）