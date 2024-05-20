5月17日，朝野立委為了國會改革法案爆發肢體衝突，共有6名立委被救護車載走，另有數十名立委掛彩。執政的民進黨立委，為了避免行政權（總統以及行政院的部會首長等官員）受到國會更嚴格的監督，不惜動用暴力，也要阻擋相關法案進行審查，這實在是令人感到匪夷所思。

此次國會改革法案的重點，包括總統國情報告的詢答程序、立法院的聽證調查權、藐視國會罪以及人事同意權，其實相關條文的內容，從新任立委就職後即已陸續經過多次討論（民進黨落選立委林志潔教授，為了反對國會改革法案，甚至還以學者專家身分出席會議，在立院公然宣稱官員有說謊的權利，大家應該還記憶猶新），更是兩度經過朝野協商的討論，所以民進黨主張國會改革法案未經朝野充分討論，違反程序正義，恐怕與事實不符。

關於國會調查權，其實朝野都同意立法院應該要有調查權，唯一的差別在於官員不配合時，立法院有無處罰的權力。事實上，司法院大法官早在釋字585號解釋就已經清楚說明，立法院對於拒絕配合調查權的人民或政府官員，應可透過課處罰鍰之方式，施以合理之強制手段。所以此部分顯然沒有違憲的疑慮，民進黨的也無反對的正當性。

關於人事同意權，在過去8年民進黨同時掌握行政及立法權的情況下，立法院各項同意權行使流於形式，早已是眾所周知之事實。民進黨團自己也提出修正法案，主張憲法層級的人事同意案須經全體立委1/2同意，法律層級則僅須出席立委1/2同意；相對於此，國民黨及民眾黨共提的再修正動議，主張人事同意權審查後提出院會表決時，應採記名投票表決，並經全體立委超過1/2同意才通過，且審查期間不得少於1個月，並應舉行公聽會，邀集學者專家、民團及社會公正人士參與審查，以於院會表決前10天擬具審查報告，作為院會表決依據。這明確地糾正了目前人事審查流於形式的流弊，值得肯定。

最後，關於藐視國會罪或反質詢行為，究竟應如何處罰，也是此次國會改革議題之一。眾所周知，民進黨籍官員於備詢時，經常對代表人民質詢的立法委員有各種言語不敬之言論（最近外交部長的「林北」說，大家應該都印象深刻）。事實上，行政院對立法院負責，立法委員得質詢行政院院長及各部會首長是憲法第57條的明文規定，民進黨的官員視憲法於無物，不願接受國會的監督，本來就應受到處罰。參考上開大法官釋字第585號解釋，至少課處罰鍰應該不會有違憲的爭議。另外，對於在國會虛偽陳述追究偽證罪責，這在英、美等國都有類似的立法，要說違憲，恐怕太牽強。

筆者必須強調的是，民進黨立法院黨團縱使護航行政權心切，也不該忘了自己是人民的代表。立法委員的職責，是監督行政權，而不是行政權的護航者，更不是行政權的打手。民進黨立委為了護航行政權，不惜動用暴力毆打在野的國民黨以及民眾黨立委，只求阻撓國會改革法案通過，這是嚴重的角色錯亂！如果民進黨認為自己的主張有理，應該是參與相關的法案辯論、表決，又或是在法案通過後訴請憲法法庭認定法案的合憲性，而不是暴力杯葛，意圖攻佔立法院主席台，阻撓議事的進行。

（作者為中華民國法律政策協會副理事長）

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