賴清德總統520就職演說洋洋灑灑5千多字，涵蓋沉痾的內政與兩岸政策方向，充斥華麗詞藻與空洞口號，實質內容更處處矛盾。尤其提及國會亂象，對藍綠都想討好；面對中國大陸軟中帶硬，甚至不脫台獨的本質，使得原本可釋出的善意都大打折扣。兩岸之間，喊話不如對話，對話不如付諸實際交流行動。

賴清德開場就提及執政黨要面對國會「三黨不過半」的現實，先強調將致力於行政、立法協調合作，繼而提出議事運作應該遵守程序正義，現場支持者響起一片熱烈掌聲。賴繼續表示「多數尊重少數」，綠營支持者更是歡聲雷動；當賴接著說「少數服從多數」時，現場立即陷入一片靜默。

賴清德有感就職前夕國會大亂鬥已成了國際笑話，更憂心就職翌日國會改革五法再戰又陷入混戰。如果他真的希望國會和諧、社會安定，就應以實際行動，先約束好黨鞭柯建銘，才是尊重多數民意的展現。

賴演說中後段的重點擺在兩岸政策，除了延續蔡英文的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」基調，從頭到尾都以「中國」稱呼對岸。因此賴雖喊話兩岸可先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，及學位生來台就學開始，但骨子裡仍是務實台獨工作者，言詞中一再挑起兩岸對立氛圍。

總結賴清德的就職演說，不只以空洞口號治國，更潛藏「兩國論」；不思如何與在野黨對話，更欠缺兩岸長治久安的政策，讓各界相當失望。只能期待賴就職後，能真正做到他所引用的聖經箴言「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，化口號為實際行動，才是國家、人民之幸！