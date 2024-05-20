賴清德總統終於上任，他面臨的是兩岸的敵意和不確定性，在國內立法院衝突不斷，經濟和能源轉型迫在眉睫，賴總統如何帶領台灣向前，這將是一個艱鉅的任務。

賴總統在就職演說中多次強調和平的重要性，表明政府將以和平、互利互惠和共存共榮為目標，希望中共正視中華民國的存在，尊重台灣人民的選擇，並在對等、尊嚴的原則下進行對話和合作。他呼籲中國停止對台灣的文攻武嚇，並提出可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊和學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

賴總統也表明，面對中共尚未放棄武力犯台的威脅，台灣不能有幻想，而是需要提升全民保家衛國的意識，健全國安法制，並積極落實「和平四大支柱行動方案」，以強化國防力量和經濟安全，這種雙管齊下的策略表示政府在追求和平同時，堅決維護國家安全和主權的決心。

但中共對賴總統的口惠是否買單，尤其在蔡英文八年的兩岸關係冷凍之下，兩岸的春暖花開需要實際的行動和善意，不是光光口頭宣示就能解凍。

賴總統強調台灣需要世界，世界也需要台灣，並感謝美國對台灣的重視和支持。他特別提到美國最近通過的「印太安全補充撥款法案」，提供印太區域額外安全援助，支持台海的和平穩定。

賴總統的這一發言顯示出台灣將繼續加強與美國及其他民主國家的合作，形成和平共同體，維護區域和平和穩定。這種國際合作策略不僅有助於提升台灣的國際地位，還能進一步強化台灣的安全保障。

在經濟發展方面，賴總統提出了「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」和「布局全球，行銷全世界」三大方向。強調台灣將全力推動2050淨零轉型，並致力於成為「人工智慧之島」，利用人工智慧的創新應用和產業化，以提升國力和經濟力。

賴總統還提到要發展無人機民主供應鏈的亞洲中心，推動中低軌道衛星和海洋科技研究，提升台灣在全球供應鏈的關鍵地位，這些措施不僅展現了台灣在高科技領域的競爭力，也顯示出台灣在全球經濟中的重要角色。

在內政方面，賴總統面臨的新挑戰是立法院的「三黨不過半」局面，他強調這是全民選擇的新模式，並表示政府將與立法院密切合作，遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，以確保議事運作順利進行。我們希望在目前國會改革的法案上，就能實現賴總的理念。

政黨在競爭之外應該有合作的信念，強調人民的利益至上，國家的利益優先於政黨的利益，這種合作與協調的精神，對於確保國政順利推展和社會穩定具有重要意義。

賴總統的演說不僅描繪了台灣未來的發展藍圖，也表明了新政府在面對內外挑戰時的堅定態度和務實策略，希望賴總統說到做到，務實地推動這些政策和措施，才能給台灣帶來長遠的和平、繁榮和民主的深化。

（作者為台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問）

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